Szivárványos zászlót tűztek az Egyesült Államok vatikáni nagykövetségére

Ez a második év, amikor az Egyesült Államok szentszéki nagykövetsége júniusban megünnepli a Pride-hónapot. Anthony Blinken külügyminiszter általános engedélyt adott ki az amerikai diplomáciai kirendeltségek számára, hogy a szivárványos zászlót az amerikai zászlóval azonos zászlórúdra tűzzék ki, ezzel is hangsúlyozva az LMBTQ+-jogok támogatását – számol be az eseményről a Breitbart amerikai konzervatív portál.

„Ma kezdődik a Pride-hónap. Az Egyesült Államok tiszteletben tartja és támogatja minden ember egyenlőségét és emberi méltóságát, beleértve az LMBTQIA+ közösséget is” – áll a nagykövetség tweetjében.

Today is the start of #Pride Month. The United States respects and promotes the equality and human dignity of all people including the LGBTQIA+ community. #PrideMonth #AllInclusive #Pride2022 pic.twitter.com/6VgN9R8c3J

— U.S. in Holy See (@USinHolySee) June 1, 2022