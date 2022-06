Számos civil elmenekült lakhelyéről Észak-Szíriában az új török offenzíva miatt

Számos civil elmenekült lakhelyéről Észak-Szíriában, miután Törökország tüzérségi támadást indított több, kurd ellenőrzés alatt álló terület ellen – közölték aktivisták csütörtökön.

A nagy-britanniai székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának (OSDH) tájékoztatása szerint lövedékek csapódtak be a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellenőrzése alatt álló Tell Tamr és Abu Raszín település környékén.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán újabb szíriai katonai offenzívát jelentett be. Ankarának a művelettel az a célja, hogy megtisztítsa a terroristáktól Tell Rifaat és Manbídzs térségét, és hogy harminc kilométer széles biztonsági zónát hozzon létre a határ mentén. Hozzátette: az offenzíva további területekre is kiterjed majd.

Farhad as-Sámi, az SDF médiairodájának vezetője a dpa német hírügynökségnek elmondta: a török erők és az általuk támogatott milíciák megkíséreltek beszivárogni Manbídzs északi részére, de ezt a kurd milíciák meghiúsították. A török tüzérségi támadások miatt sok civil elmenekült a térségből – jegyezte meg.

A Törökország által terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia szerves részét képezi a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű szövetségnek, amely a nemzetközi dzsihadistaellenes koalíció támogatásával élen jár az Iszlám Állam nevű szervezet elleni fegyveres harcban. Ankara a szintén terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségesének tartja az YPG-t.