Puma sétált be egy osztályterembe Kaliforniában

A gondnok éppen kinyitotta a pescaderói középiskolát szerda reggel, a tanítási nap kezdete előtt, amikor észrevette a fiatal nagymacskát. Se diák, se tanár nem volt még bent akkor – mondta Javier Acosta, a San Mateo megyei seriff hivatalának nyomozója.

„A puma véletlenül besétált az iskolába, majd úgy döntött, az angolterembe megy. A gondnok gyorsan döntött, rázárta az ajtót, az állat órákon át maradt a teremben” – tette hozzá Acosta.

Here’s a better picture of the #mountainlion inside an English classroom at #Pescadero HS.

U.S. Fish and Wildlife Service is responding. @nbcbayarea pic.twitter.com/kjTajLpGfP

— Stephanie Magallon (@MagallonNews) June 1, 2022