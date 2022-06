Phillips doktort kereste a kórházban az ámokfutó, majd meghúzta a ravaszt

A tulsai rendőrség századosa, Richard Meulenberg elmondta, hogy az egyelőre még azonosítatlan ámokfutó, miután belépett az egészségügyi központba, az ott dolgozó dr. Phillips után érdeklődött. Azt azonban még nem tudni, hogy az orvos, akit a fegyveres elsődlegesen célba akart venni, az áldozatok között van-e – számolt be a brit Daily Mail.

Meulenberg szerint azt is vizsgálják, hogy a fegyveres nem helyezett-e el esetleg pokolgépet is az épületben.

„Az eddigi információk alapján elmondható, hogy az elkövető előre eltervezte tettét, szándékosan döntött a kórház mellett. Azt azonban, hogy milyen kapcsolatban állhatott dr. Phillipsszel, még nem tudjuk” – közölte az oklahomai rendőrfőnök helyettese a sajtótájékoztatón.

Mire a rendőrök a helyszínre értek, az áldozatok közül többen már halottak voltak, köztük a merénylő is, aki önkezével vetett véget életének. Dalgleish arról is beszélt, hogy

A St. Francis Kórházat lezárták a kialakult helyzet miatt. A televíziótársaságok felvételein azt lehetett látni, hogy a mentők hordágyakon tolják ki az embereket az épületből. Az egészségügyi komplexum területén több tucat rendőrautót tartózkodott, a hatóságok a vizsgálat idejére leállították a forgalmat a környéken.

Synagogues, churches, night clubs, schools, more schools, grocery stores, now hospitals. This has to stop. Congress must pass comprehensive gun control, and if not, we need to change strategy. https://t.co/5Yeh4I4YM0

A Fehér Ház bejelentette, hogy Joe Biden amerikai elnököt tájékoztatták a lövöldözésről, és a kormány pedig felajánlotta támogatását a helyi tisztviselőknek.

Kevin Stitt, Oklahoma republikánus kormányzója közleményében elítélte az „újabb értelmetlen lövöldözést”, és közölte, hogy felajánl Tulsa polgármesterének minden állami forrást, amelyre szüksége lehet.

What happened today in Tulsa is a senseless act of violence and hatred. Sarah and I are praying for the families of those who lost their lives and for those who were injured. (1/3)

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) June 2, 2022