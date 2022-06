Pár perccel a karambol után, már egy szalonban próbálta eladni a kocsiját

Az Indiana állambeli Evansville rendőrségére hétfőn 16:40 körül érkeztek jelentések, amelyek szerint egy terepjáró a Lloyd Expressway autópálya középső szakaszán, a Main Street-i kijárat közelében balesetet szenvedett – írta a Fox19.

Egy ütközés következtében a jármű egyik első kereke defektet kapott, a motorháztető alól pedig sűrű fekete füst csapott fel, az autó azonban nem állt meg, a sofőr továbbhajtott.

MLB manager’s son arrested for DUI after crashing SUV and trying to sell it at dealership

Police say that Jordon Mattingly, 30, was more than three times above the legal drink-driving limit when he was arrested in Evansville, Indiana.https://t.co/tQvRnOdXhe

