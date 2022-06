Macronnak politikailag is kínos a BL-döntőn kialakult káosz – magyarázkodik a francia sportminiszter a rendőri túlkapásokért

Emmanuel Macron francia államfő átláthatóságot kért a labdarúgó Bajnokok Ligája Párizsban rendezett múlt szombati döntője előtt kialakult káosszal kapcsolatban azelőtt, hogy kormánya illetékes tagjait, Amélie Oudéa-Castéra sportminisztert és Gérald Darmanin belügyminisztert a szenátus vizsgálóbizottsága meghallgatta az ügyben. Az egy hete tartó ügy komoly feszültséget okozott London és Párizs között. A két miniszter szerdán bocsánatot kért, ami talán enyhíti a viszályt, de az ügy a tíz nap múlva esedékes nemzetgyűlési választások kimenetelét is befolyásolhatja.

Végre egy bocsánatkérés! A francia belügyminiszter bocsánatot kér a Liverpooli szurkolóktól az aránytalan rendőri intézkedésékért címmel reagált a Daily Mail arra a hírre, hogy szerdán a francia kormány bocsánatot kért a szombati botrányos BL-döntőn történtekért.

„Egyértelmű, hogy a dolgokat jobban is meg lehetett volna szervezni” – ismerte el Gérald Darmanin tárcavezető a szenátusi meghallgatásán szerda este.

„Egyértelmű, hogy ez a sportünnep elromlott. És nagyon őszintén sajnáljuk, hogy időnként elfogadhatatlan rendőri rendbontások történtek” – mondta, és az ígérte, hogy szankciókkal sújtják az elkövetőket.

A párizsi Stade de France-ban rendezett találkozó közel 40 perces csúszással kezdődhetett csak el, miután az aréna előtt tumultuózus jelenetek zajlottak le, több liverpooli drukker nem jutott be időben a helyére.

Összecsaptak a rendőrökkel a drukkerek a BL-döntő után

Korábban Amélie Oudéa-Castéra francia sportminiszter az RTL televíziónak úgy nyilatkozott, hogy 30–40 ezer brit szimpatizáns jegy nélkül vagy hamis belépővel érkezett a stadionhoz, ahol aztán óriási biztonsági gondot okoztak. Azt azonban elismerte, hogy a tömegbe vegyültek párizsi fiatalok, akik a helyzetet megpróbálták kihasználni és bejutni a mérkőzésre.

A francia álláspont egybeesett az európai labdarúgó szövetség (UEFA) közleményével. Szerintük az érvényes jegy nélkül érkezők miatt alakult ki a káosz. A szervezet 2800-ra becsülte a hamisított jegyek számát a szombati mérkőzésen.

A francia titkosszolgálatok pár nappal a döntő előtt arra figyelmeztettek, hogy mintegy 50 ezer olyan angol szurkolóra kell számítani, aki érvényes jegy nélkül érkezik a párizsi stadionhoz.

A kaotikus helyzet kezelésére a rendőrség könnygázt is bevetett a liverpooli szurkolók, köztük gyerekek és nők ellen. A közösségi média és az angol sajtó is naponta közölt „horrortörténeteket” az eseményekről. Sokak számára bevillant az 1989-es a hillsborough-i katasztrófa, amikor a tömeg egy liverpooli kupameccsen összetorlódott, és a szurkolók agyonnyomták egymást, csaknem száz ember halálát okozva.

Billy Hogan, az angol sportklub vezetője azt közölte, hogy a szurkolók beszámolóinak összesítésére hétfőn létrehozott internetes oldalon 24 óra alatt ötezer választ kaptak, s amit arról olvasott, hogy a francia rendőrök hogyan bántak az emberekkel, teljesen elborzasztotta.

Több mint 110 ezren voltak a helyszínen

„Amióta belügyminiszter vagyok, soha ennyi rendőrt és csendőrt nem mozgósítottunk egyetlen eseményre” – hangsúlyozta a tárcavezető, elutasítva a jelenlévő rendőrök számát érő bírálatokat.

A miniszter elmondta: azok a brit és spanyol állampolgárok, akiket bántalmaztak a mérkőzésen, hétfőtől feljelentést tehetnek a hazájukban. Azt is bejelentette, hogy a francia rendőrség felügyeleti szerve is vizsgálatot indított. Jelezte, hogy több jegyet is „több százszor hamisítottak”. A hatóságok olyan jegyet is találtak, amelyet 744 alkalommal szkenneltek be.

Gérald Darmanin megerősítette azt is, hogy 110 ezren jelentek meg szombaton a Stade de France nemzeti stadion körül.

A rendőrség az 1-0-s madridi sikerrel végződött finálé kapcsán több mint száz embert vett őrizetbe, 230-an megsérültek.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

Belpolitikai ügy lett a kaotikus döntőből

Miután heves politikai vita alakult ki abból, hogy ki a felelős a mérkőzést megelőzően az aréna előtt kialakult tumultuózus jelenetekért, Olivia Grégoire kormányszóvivő a szerdai kormányülést követően úgy fogalmazott, hogy „bizonyára csinálhattuk volna jobban”.

„A köztársasági elnök átláthatóságot, a tények feltárását és megoldási javaslatokat kért arra, hogy mindez többet ne fordulhasson elő” – mondta a kormányszóvivő, hozzátéve, hogy Emmanuel Macron ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy „őrizze meg a hidegvérét, még akkor is, ha van min változtatni” a rendfenntartásban.

Miután hétfőn megkezdődött a kampány a június 12-én és 19-én esedékes kétfordulós nemzetgyűlési választások előtt, az ügy politikai színezetet kapott, bel- és külföldön is sokan megkérdőjelezték, hogy Franciaország képes lesz-e olyan sporteseményeket rendezni, mint a jövő évi rögbi-világbajnokság vagy a 2024-es párizsi olimpia.

„Képes-e Franciaország nagy nemzetközi sporteseményeket fogadni? A válasz igen, és négyszer is igen” – fogalmazott a kormányszóvivő.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés volt államfőjelöltje és képviselőjelöltje szerint Gérald Darmaninnek le kellene mondania a történtek miatt, míg Manuel Bompard, radikális baloldali európai parlamenti képviselő szerint „a belügyminiszter hazudik, ami rossz hír, és nem jó jel az ötéves elnöki mandátum nyitányán”.

En plus des lynchages, des violences, des razzias, des témoignages indiquent que des agressions sexuelles ont eu lieu samedi soir au Stade de France. La situation était hors contrôle et @GDarmanin se refuse à dire la vérité sur ce que tout le monde a très bien vu et compris. pic.twitter.com/I0J3srmEQl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 1, 2022

A kormányszóvivő szerdán jelezte, hogy Gérald Darmanin „a köztársasági elnök teljes bizalmát élvezi”.

Egészen mostanáig a francia államfő Köztársaság lendületben (LREM) nevű pártja kényelmes többségét vetítették előre a közvéleménykutatók nemzetgyűlési választásokon, de az események fényében az előny olvadni kezdett.

Az Ifop felmérése szerint az LREM 275 és 310 képviselői helyre számíthat. Az abszolút többséghez 289 mandátumra van szükség.

A címlapfotó ilusztráció (forrás: MTVA)