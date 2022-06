Kitört az Ulawun vulkán Pápua Új-Guineán

Az ország geológiai kockázatokat jelző részlege arról számolt be, hogy a Bismarck-szigeteken fekvő tűzhányóból mintegy 15 percen keresztül folyamatosan erőteljes, sűrű, szürke hamufelhő tört az ég felé.

A világ egyik legveszélyesebb vulkánja szerepel az évtized 16 vulkánjai felsorolásban, amelyeket külön kutatnak, mivel jelentős kockázatot jelentenek a heves kitörések szempontjából.

A becslések szerint a mostani kitörés gázai, törmelékei, valamint a hamu alkotta kitörési felhő háromezer méteres magasságban alakult ki, amire figyelmeztették a régióban haladó repülőgépek pilótáit.

Close up shot of Mt Ulawun eruption today, with red lava blasting out. People living their villages near the volcano and moving out. Picture taken by Sophie Gett. #Ulawun #Ulamona #WestNewBritain #PNG pic.twitter.com/PNd8XnGcQE

A kitörés során keletkezett hamufelhők északnyugat felé áramlottak. Néhány helyen nagyon finom hamu hullott.

#Ulawun volcano erupted on 1 Oct 2019 after an extremely high Real Time Seismic Amplitude Measurement was noted. Incandescent fountain surmounted by tall ash-laden plume was seen being spewed from the eruptive vent at the base of the cone- Chris Lagisa’s Photo via Sherine France pic.twitter.com/LYh7HT4xXI

— jaime s. sincioco (@jaimessincioco) October 1, 2019