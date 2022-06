Az EU szerint történelmi döntés Dánia csatlakozása az EU védelmi politikájához

Josep Borrell szerint a döntés, mely felszámolja az uniós védelemmel kapcsolatos, az EU-szerződésekben foglalt úgynevezett kívülmaradási záradékot, lehetővé teszi Dánia számára, hogy teljes mértékben részt vegyen az EU biztonságát és védelmét szolgáló közös munkában.

„A döntés olyan időszakban született, amikor az Európai Uniónak és tagállamainak minden eddiginél fontosabb, hogy megerősítsék védelmi és cselekvési képességüket. Dánia döntése további erőt jelent és egységet eredményez az unió védelmi kezdeményezéseihez” – fogalmazott.

A főképviselő végezetül közölte, amint a dán kormány hivatalosan is tájékoztatta a többi uniós tagállamot a döntés eredményéről, az EU készen áll megtenni minden szükséges lépést, hogy Dánia mihamarabb hozzájárulhasson az uniós védelmi politika minden eleméhez.

A témáról Dániában szerdán tartott voksoláson a résztvevők kétharmada szavazott igennel. A NATO-tag Dánia – mely több más területen sem csatlakozott az uniós együttműködéshez – az egyetlen EU-tagország volt, amely nem vett részt az EU közös védelmi politikájában.

I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.

Denmark’s expertise on defence is much valued.

I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.

We are #StrongerTogether

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022