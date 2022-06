A nap mázlistája: tizenötmilliót talált egy használt kanapéban

A coltoni Vicky Umodu nemrég a Craigslist nevű amerikai apróhirdetési oldalon az ingyen elvihető tárgyak között talált rá a kanapéra – írta az ABC7NY.

Az ülőbútort egy család kínálta, amely egy nemrég elhunyt hozzátartozója házát tervezte kiüríteni. Umodu megegyezett az eladókkal, akik semmit sem sejtettek a bútor alatt pihenő készpénzrakományról.

Women finds $36K in couch acquired in Craigslist, returns money to the owner.: https://t.co/fQEGUbKSfD

— Uplifting News Daily (@UPLIFTINGN3WS) June 1, 2022