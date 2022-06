Viszlát, kuna! Horvátországban jövőre bevezetik az eurót

Az Európai Bizottság szerdai közleményében arról tájékoztatott, hogy értékelése alapján, illetve a gazdasági integráció és a konvergencia szempontjából fontos más tényezőket, köztük a fizetési mérleg alakulását, valamint a termék-, a munkaerő- és a pénzpiacok integrációját is figyelembe véve Horvátország teljesíti az euró bevezetésére vonatkozó feltételeket.

Megállapította továbbá, hogy

A testület közleménye Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézte, aki kijelentette: a 2013-as uniós csatlakozást követően kevesebb, mint egy évtizeddel Horvátország készen áll arra, hogy 2023 január 1-jén csatlakozzon az euróövezethez.

Congratulations, Croatia! 🇭🇷

Today, Croatia has made a significant step towards joining the euro, our common currency.

The @EU_Commission agrees that Croatia is ready to adopt the euro on 1 January 2023.

We will continue our close cooperation, dear @AndrejPlenkovic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022