Világvége-hangulat az amerikai mozikban: elfogyhat a popcorn?

Ahogyan arról a Breitbart amerikai konzervatív portál beszámol, a legújabb jelentések arról szólnak, hogy a Biden-kormányzat ellátási láncának hibái a popcorn és más alapanyagok, köztük a popcorntasakok és az italos poharak hiányát okozhatja a mozikban, felborítva ezzel a nagy tömegek visszatéréséhez fűzött reményeiket.

A The Wall Street Journal jelentése szerint a CinemaCon iparági találkozón Norm Krug, a moziláncok számára magokat szállító Preferred Popcorn vezérigazgatója arról beszélt, hogy „a popcornellátás szűkös lesz”, mire egy mozitulajdonos úgy reagált, „ez egy zűrzavar”. A mozik nagy reményeket fűztek a nyári és a karácsonyi szezonhoz, ezen „kellékek” hiánya azonban keresztülhúzhatja számításaikat.

A Breitbart úgy tudja, a popcornhiány állítólag abból ered, hogy a gazdákat nem sikerült meggyőzni arról, hogy a számukra jövedelmezőbb növények, például a szója helyett megfelelő mennyiségű kukoricát termeljenek. Hozzáteszik azt is, mindehhez még hozzájárul az is, hogy Joe Biden elnök képtelen orvosolni a példátlan méretű kamionoshiányt, ami a szállítmányozáson keresztül pusztító hatást fejt ki az egész ellátási láncra.

Egyes láncok megpróbálnak fém- vagy műanyag edényekre váltani, ezek azonban drágábbak

– erről a Goldenlink North America értékesítési igazgatója, Neely Schiefelbein beszélt a The Wall Street Journalnak. A végeredmény persze egyértelmű: várhatóan magasabb árak várják az amerikai fogyasztókat a mozikban is. Pedig, jegyzi meg a lap, a fogyasztókat a Biden-adminisztráció alatt már így is minden oldalról sújtja az elszabadult infláció.

Különösen azért okoz ez gondot most, mert az ágazatban nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a két évig tartó koronavírus-járvány után, az idei nyári moziszezonban végre nagy számban térnek vissza a nézők.

A címlapfotó illusztráció.