Vera Jourová a legbefolyásosabb cseh nő a Forbes szerint

A második helyen Lenka Bradácová prágai főügyész végzett, aki korábban hat éven át volt a legbefolyásosabb cseh nő.

A lista tavalyi és tavalyelőtti vezetője, Alena Schillerová, korábbi kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter, aki jelenleg az ellenzékbe került Andrej Babis vezette ANO tömörülés képviselőházi frakcióvezetője, most kiesett a legbefolyásosabb cseh nők első százasából is. Vera Jourová és Lenka Bradácová viszont már évek óta a legbefolyásosabb cseh nők közé tartozik.

A harmadik helyre Renáta Kellnerová, a nemrégiben tragikusan elhunyt leggazdagabb cseh, Petr Kellner özvegye került, aki tavaly a negyedik volt, de korábban soha nem szerepelt a listán. Kellnerová most már hivatalosan is férje hagyatékának kezelője, s ez megerősítette pozícióját. Petr Kellner helikopterbalesetben halt meg tavaly március végén az Egyesült Államokban.

