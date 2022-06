Szenteltvíz-injekcióval ígért gyógyulást párjának a megszállott orvos

Hossam Metwally ellen tavaly emeltek vádat szörnyű tette miatt. A férfi 2015 és 2019 között a magánklinikáján több mint 200 alkalommal adagolt ismeretlen keveréket a nővérként mellette dolgozó párja, Kelly Wilson testébe, miközben az iszlám szent könyvéből, a Koránból idézett és Allahhoz imádkozott.

Methwally elmondása szerint a rukja nevű, az iszlám vallásban szent szertatásnak leírt ördögűzésre azért volt szükség, mert Wilsont „rosszindulatú entitások, dzsinnek” kerítették a hatalmukba. A nő testét minden egyes kezelés előtt megmosta szenteltvízzel és gondosan beolajozta.

Methwallyt végül akkor vette őrizetbe a rendőrség, amikor Wilson 2019-ben az egyik rítus során szívrohamot kapott és kómába esett.

A kórházban az orvosok sokáig küzdöttek az életéért. Miután felépült, a nő tanúvallomást tett, amelyben elmondta, hogy akkoriban lelki problémákkal küszködött, a férfi pedig segítséget ajánlott neki. Az orvos elhitette a nővel, hogy a gondjai spirituális eredetűek.

Wilson jelen volt a testébe juttatott szent olaj elkészítésénél is, elmondása szerint párja biztosította róla, hogy az anyag valódi recept alapján készül és nem árthat az egészségének.

