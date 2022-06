Privatizáció a román állami cukortartalékból – így veszett oda a herkulesfürdői épített örökség jelentős része

Hat év alatt jutott el a vádemelésig a Herkulesfürdőn működő egykori részvénytársaság tőkekivonása körüli nyomozás, a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) 35 személy ellen emelt vádat, köztük találhatók ügyvédek, bírósági végrehajtók, ingatlanbecslők és egy volt parlamenti képviselő, akárcsak az Állami Tartalékok Országos Ügynökségének egykori vezetője és tanácsadója is – írták a főtér.ro cikkében.

Az erdéliy hírportál cikke szerint a szervezett bűnbandát alkotó vádlottak rendkívüli károkat okozó visszaélések egész sorát követték el az ügyészek szerint, akik többek között pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csalással, zsarolással, rongálással, hamis tanúzással, szökési kísérlettel, titkos információk kiadásával vádolták meg őket.

A Băile Herculane részvénytársaság privatizációja 2001-ben kezdődött. A DIICOT közleményének adatai alapján ekkor a részvénytársaság 50 ingatlannal rendelkezett, az összes fontos hotel, étterem, termálvizes fürdőhely a tulajdonában állt. Gyakorlatilag az részvénytársaság felügyelte a termálvíz felhasználását a településen.

A cikkben azt is megemlítették, hogy a többségi tulajdonjogot az egyik vádlott – név szerint nem említik, de nyilvánvalóan az Adrian Năstase volt kormányfőhöz közel álló Iosif Armaș üzletemberről van szó, aki egy időben a PSD képviselője is volt – trükkösen szerezte meg: nem sokkal a privatizáció előtt kölcsönért folyamodott az Állami Tartalékok Országos Ügynökségéhez, amit közel 5,5 millió kilogramm kristálycukor formájában kapott meg. A cukorexporttal is foglalkozó vádlott értékesítette az árut, ebből fizette ki a herkulesfürdői részvények egy részét, azonban azzal már nem foglalkozott, hogy visszafizesse a kölcsönt az államnak, több mint 43 millió lejes kárt okozva.

A lap megfogalmazása szerint szabad rablás csak akkor indulhatott be igazán, miután 2008-ban a társaság csőd szélére került, és felmerült a privatizáció során megszerzett ingatlanok és javak lefoglalása. A vádlott rokonait, ismerőseit is bevonta, hogy minél több pénzt kimenekítsen.

A törvények kijátszásával összesen 22 ingatlantól szabadulhattak meg, többnyire rendkívül értékes, patinás palotáktól, melyekben egykoron császárok és királyok is megszálltak.

Iosif Armașt és a bűnbanda egy részét 2016-ben már elítélték, ekkor került képbe a második fő vádlott, aki tovább folytatta a herkulesfürdői ingatlanok elherdálását, fiktív megállapodásokat kötve a részvénytársasággal. A különböző közintézményeknek okozott kár több mint 123 millió lejre rúg.

A vádirat a továbbiakban a temesvári fellebbviteli bíróság elé kerülhet.