Megalakult az új szlovén kormány

Az új kormányt a 90 tagú parlament 53 képviselője támogatta, 28 ellene szavazott, 8 képviselő pedig nem volt jelen a voksoláskor. A kormányt a magyar kisebbségi képviselő, Horváth Ferenc is támogatta. A kormánykoalíció három pártja összesen 53 parlamenti képviselővel rendelkezik a törvényhozásban.

Miniszter-jelöltjeinek bemutatásakor Robert Golob kormányfő kiemelte: kormányát tapasztalt politikusokból és szakemberekből állította össze, mert a kormánynak azonnal meg kell kezdenie a munkát, nem lesz száz napja arra, hogy belerázódjon a feladatokba. “Nem újoncokból álló kormányt akarunk, amelynek száz napos türelmi időre van szüksége, hogy megkezdje a munkát, mert tudjuk, hogy nem lesz nyugalmunk” – magyarázta. Hozzátette: a helyzet világszerte egyre rosszabb.

A Szociáldemokraták adják a külügyminisztert, az igazságügyi minisztert, a gazdasági minisztert és a fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős tárca nélküli minisztert. A Baloldalnak két tárca jut, a Munka- és Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Kulturális Minisztérium.

Meet the 15th Government of the Republic of Slovenia, led by Dr Robert Golob. https://t.co/6DR6kWtyfT

