Időbe telt, de elismerte az amerikai pénzügyminiszter, hogy alábecsülte az inflációs veszélyt

Bő egy évvel ezelőtt Janet Yellen egy gazdasági fórumon még úgy nyilatkozott, „lehet, hogy a kamatlábaknak némileg emelkedniük kell, hogy a gazdaságunk ne melegedjen túl”.

Joe Biden elnök és Janet Yellen, aki korábban a jegybank szerepét betöltő Fed (Federal Reserve) elnöke volt, és aki 2021 januárja óta tölti be a pénzügyminiszteri posztot, többször is lekicsinyelte a veszélyt – írja a Hot Air amerikai konzervatív portál.

Yellen beismerte, tartós az infláció

Yellen tavaly májusban azt mondta, a Fednek esetleg reagálnia kell az emelkedő árakra, ami akkor rövid pánikhoz vezetett a tőzsdén. Később a pénzügyminiszter úgy pontosított, „lehet, hogy a kamatlábaknak némileg emelkedniük kell, hogy a gazdaságunk ne melegedjen túl”. A tőzsdei esés után, még aznap Yellen egy másik rendezvényen a Wall Street Journalnak úgy nyilatkozott, „nem hiszem, hogy inflációs probléma lesz, de ha lesz, akkor a Fedre lehet számítani, hogy kezelje azokat”.

Yellen végül júniusban ismerte el a problémát, mondván, hogy az infláció az év végére 3 százalékra emelkedik, de még akkor is úgy fogalmazott, „én személy szerint úgy vélem, hogy ez átmeneti tényezőket jelent”. Végül hat hónappal később, december 10-én az infláció már 6,8 százalékon állt az Egyesült Államokban, és egyértelműen ki lehetett jelenteni, hogy ez nem átmeneti jelenség. Yellen miniszter asszony végül tegnap, május 31-én ismerte el, hogy tévedett, több mint egy évvel korábbi kijelentése után.

Biden terve az infláció megfékezésére

„Az amerikai pénzügyminiszter kedden tehát végül elismerte azt, hogy nem látta előre, a magas infláció meddig fogja még sújtani az amerikai fogyasztókat, miközben a Biden-kormányzat amúgy azon dolgozik, hogy eltolja magától a növekvő politikai felelősséget” – fogalmaz a Hot Air. Az akció még hétfőn kezdődött, Joe Biden elnök a The Wall Street Journalban közölt véleménycikket Tervem az infláció megfékezésére címmel, majd kedden az ovális irodában találkozott Biden, Jerome Powell, a Fed elnöke és Yellen.

Amikor tavalyi megjegyzésével kapcsolatban kérdezték, Yellen a CNN kérdésére úgy fogalmazott:

„Azt hiszem, akkor tévedtem azzal kapcsolatban, hogy milyen utat fog bejárni az infláció”.

Akkor mondta azt, hogy nem hisz abban, hogy inflációs probléma keletkezhet.

A CNN arra is rámutatott, hogy mindez része annak az összehangolt nyomásnak, amelyet a Fehér Ház azért gyakorol a közvéleményre, hogy megpróbálja feljebb tornászni Biden elnök igen alacsony közvélemény-kutatási mutatóit. A közelmúlt gazdasági mutatói alapján keletkezett egy optimista hangulat, miszerint az infláció márciusban elérhette a csúcsot, de közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha így is van, akkor is jelentős időbe telhet, amíg az infláció visszatér az egészséges szintre – írja a CNN.

A The Wall Street Journal hétfői véleménycikkében Biden úgy fogalmazott, elkötelezett az infláció elleni küzdelem mellett, legfőbb prioritásnak nevezve azt,

de gyorsan hozzátette, ennek első lépése az, hogy elismeri, „a Federal Reserve elsődleges felelőssége az infláció megfékezése”.

Tehát erősen úgy tűnik, hogy Biden igyekszik elkerülni a felelősség vállalását. Kedden Yellen az elnök segítségére sietett, mondván, Joe Biden tudja, „milyen fontos és hatalmas terhet ró az infláció az amerikai háztartásokra”.

Az interjúban feltették a kérdést a pénzügyminiszternek, rosszabb lehet-e a helyzet rövid távon. Yellen hosszas gondolkodás után végül azt mondta, „nem zárhatjuk ki a további sokkhatásokat”. A Hot Air szerzője pikírten annyit ír,