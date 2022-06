Hidvéghi Balázs a BBC-nek: A magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős, lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát

A műsorvezető a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi kijelentését firtató kérdésre felelve, miszerint Orbán Viktor miniszterelnököt jobban érdekli az orosz olaj, mint az ukrán vér, Hidvéghi Balázs azzal felelt, hogy ez leegyszerűsítése a dolgoknak.

„Megértem az ukrán elnök igyekezetét, hogy minél több szereplőt, minél több országot és szervezetet próbál belevonni a konfliktusba, de a valóság talaján kell maradnunk, nekünk az elsődleges felelősségünk a magyarokért van” – mondta az EP-képviselő.

„A magyar kormány elsősorban Magyarországért felelős és nem más országokért, és ez igaz más európai kormányokra is, amelyek a saját népüket képviselik. Ha segíteni akarunk Ukrajnának, és csökkenteni akarjuk függőségünket az orosz energiától, akkor fenn kell tartanunk gazdasági erőnket és meg kell tudnunk védeni saját állampolgárainkat is. Nem követhetünk el gazdasági öngyilkosságot és nem tehetjük vállalkozások és emberek millióit munkanélkülivé rosszul átgondolt és elhamarkodottan kitalált szankciók miatt” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Ilyen döntéseknél mindig figyelembe kell venni a gazdasági realitásokat, illetve az energetikai ágazat realitásait. Mint mondta, az Európai Bizottság eredetileg felelőtlen módon, előzetes konzultációk, illetve a részletek és realitások figyelembe vétele nélkül javasolt teljes olajembargót.

Az Oroszország ellen elrendelt szankciók eddigi hatásairól szólva Hidvéghi Balázs elmondta, hogy ezek a rubel erősödésén túl az energiaárak megugrását eredményezték, ami még több bevételt jelent Oroszországnak. Hozzátette, hogy mindez nagyon komoly kérdéseket vet fel a büntetőintézkedések eredményességét illetően.

‼️Sanity must prevail! We must do all we can to stop the war as soon as possible. But while doing so, we cannot hurt our citizens more than Russia. @BBCWorld @europarl_en #Ukraine #EUCO pic.twitter.com/MS6EQ5HWyc

— Hidvéghi Balázs (@BalazsHidveghi) May 31, 2022