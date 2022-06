Európai élelmiszerválság – két számjegyű infláció, nem tud mindenki megvacsorázni

Az élelmiszerárak az elmúlt hetekben az ukrajnai háború hátterében az egekbe szöktek – írja összeállításában a Capital.fr. A francia hetilap Emily Mayerre, az IRI Business Insights adatelemző és piackutató vállalat igazgatójára hivatkozva kiemeli: a legnagyobb mértékben a tésztafélék, a hús, a liszt és az olajok ára nőtt.

„A száraztészta ára áprilisban – a márciusi drágulási ütemet tartva – ismét 15 százalékkal emelkedett, miközben a hús, az olaj és a liszt már kétszámjegyű inflációt mutat” – folytatja a szakértő, rámutatva, hogy az áremelések az alapélelmiszerek több mint 90 százalékát érintik, a kialakult árak pedig sok esetben már most nagyon magas szintet értek el.

A háborús számla tehát kezd a fogyasztók kosarára nehezedni – írja a Capital.fr.

A Covid–19-járvány és az ukrajnai háború világszerte megzavarja az ellátási láncokat, és hozzájárul az elmúlt hónapokban tapasztalt áremelkedéshez, különösen az energia és az élelmiszerek esetében – erősíti meg a felméréseket, elemzéseket közlő Statista.fr is. Az orgánum friss felmérésében azt vizsgálta, miképpen változtak az élelmiszerárak 2021 márciusa és 2022 márciusa között. A vizsgált termékeket a franciaországi életforma, étkezési szokások figyelembe vételével csoportosították.

We are just beginning to convulse due to the calamity of explosive food prices. Natural gas prices have almost tripled local fertilizer prices around the globe and diesel fuel for farm equipment is becoming unavailable.Our world is about to enter into the darkness of famine pic.twitter.com/4ZvTPVbnX8

— 🇺🇸Kyle Bass🇺🇦 (@Jkylebass) May 18, 2022