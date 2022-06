Bill Gates: Húsz év és jöhet az újabb világjárvány

Okulva abból az egész szörnyű tragédiából, ami a Covid–19-világjárvány volt, többet kell befektetnünk annak érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Egy világháborút idézett az áldozatok száma – így foglalta össze a pandémia tanulságait a Bill Gates, a Microsoft egykori elnök-vezérigazgatója, aki szerint „meg kell beszélnünk, hogy mit rontottunk el és milyen eszközökre van szükségünk a jövőre nézve”.

„Spanyolország nagylelkűen adományozta a vakcinákat, a kormány elkötelezett a fertőző betegségekkel kapcsolatos nemzetközi kutatások finanszírozása mellett” – így Gates, aki méltatta a Covid–19 elleni immunizáció szintjét is.

Gates újabb aktivitásának időzítése nem feltétlenül a véletlen műve: az elmúlt hónapokban hírnevén komoly csorbát ejtett, hogy kiszivárgott kapcsolatban állt a néhai Jeffrey Epstein amerikai üzletemberrel, elítélt szexuális bűnelkövetővel. Gates, az immár elvált, háromgyermekes családapa az NBC TODAY Show-nak adott május eleji interjújában tette a beismerést:

Ismert: Epstein mind az általa szervezett orgiákon, mind kerítői által kiskorú prostituáltakat, illetve elcsábított, félrevezetett, fiatalkorú lányokat hajtott fel ismerősei és „üzleti partnerei” számára. Jelenlegi, hangsúlyozottan filantróp fellépése arra is alkalmas lehet, hogy kiköszörülje a milliárdos hírnevén esett csorbát.

A Gates Alapítvány évente 6,7 milliárd dollárt költ el, és ennek több mint kétszeresét tudja összegyűjteni. Rengeteg ez a pénz, s ezért nagy hatalom egy olyan személy számára, aki – amint azt új, Hogyan előzzük meg a következő világjárványt? című könyvében elismeri – nem tartozik elszámolással egyetlen közintézménynek sem – írja az elDiario.es. A Gatesszel készített beszélgetésben többször is szó esett könyvéről.

A kedvenc hasonlatom a tűzoltóké: a tüzek megelőzésére vannak főállású tűzoltók. Edzenek, készülnek, komolyan vesszük. Sajnos, a világjárványokat fel kell vennünk azon dolgok listájára, amelyekre a kormánynak fel kell készülnie, ha meg akarja védeni polgárait – fejtette ki Bill Gates, aki az interjúban is beszélt javaslatáról, a „nemzetközi vírusirtó tűzoltóságról”. Amikor a lap rákérdezett a terv anyagi alapjaira, az üzletember elmondta: javaslata a WHO költségvetésének 25 százalékos növelését igényelné. „Ez egy körülbelül 3000 fős, különböző profilú szakemberekből álló csapatot jelentene” – így Gates.

– tette hozzá.

Nyilvánvaló, hogy ha egy fémtűt szúrnak a karodba, és idegen anyag kerül a karodba, az olyasmi, ami miatt aggódhatsz. Ez egy természetes reakció. És vannak anyák, akiknek el kell magyaráznunk, hogy tűt fogunk szúrni a gyermekükbe, aki sikítani fog, és lehet, hogy belázasodik, de ez a legjobb, amit tehetünk a gyermekért – fejtette ki a jótékonysági tevékenységéről is ismert milliárdos üzletember, így folytatva: ebből okulva

És ennek számos előnye lenne, mert nem kellene alacsony hőmérsékleten tartani, ami a vakcinák esetében problémát jelent. És nem lenne szükség speciális személyzetre a kezeléséhez. Ezzel talán nem minden ellenkezés, de sok ellenállás tűnne el”.

Legújabb könyvéről elmondta: egy következő pandémia „egy olyan vírusból is származhat, amelyről már tudunk. Ez lehet az influenza egy törzse, egy másik típusú koronavírus. És ez legalább lehetővé tenné számunkra, hogy bizonyos ismeretekkel rendelkezzünk arról, hogyan lehet nagyon gyorsan kezelést és oltóanyagot biztosítani. De lehet valami más is. Lehet, hogy egy ember által létrehozott vírus, amelyet egy bioterrorista tervez és szándékosan terjeszt. Ez egy nagyon ijesztő forgatókönyv, mert megpróbálhatják egyszerre több helyen is elterjeszteni. Vagy lehet valami, ami a természet világából ugrik át. Az emberi népesség növekszik, és egyre több ökoszisztémába hatolunk be. Becslésem szerint tehát 50 százalék az esélye annak, hogy a következő 20 évben az éghajlatváltozás következtében előforduló, újabb járvány lesz”.

Gates a lap kérdésére beszélt a pandémia miatt félbehagyott, ám most új lendülettel folytatott programja, a moszkitókat nemcsak kiszűrő, de el is pusztító szúnyoghálókról – a milliárdos tervét a moszkitók teljes kiirtására környezetvédő szervezetek és

„Ezek a szúnyoghálók egyszerűnek tűnnek, de úgy kell elkészíteni őket, hogy három-négy évig kitartsanak, rovarölő szer van bennük, és folyamatosan cserélni kell a hatóanyagot, mert a szúnyogok úgy fejlődnek, hogy elviselik azt, amit találnak” – így Gates.

