Begőzölt a boxedző, behúzott a nyertes ellenfélnek

A két pehelysúlyú ökölvívó, Jeff Magagne és Sithembiso Maduna a tavalyi februári mérkőzés után második alkalommal csapott össze egymással. A tét az országos bajnoki cím volt, az első meccsen Maduna bizonyult jobbnak, ezért Magagne mindenképpen vissza akart vágni ellenfelének.

Ennek megfelelően Magagne szinte végig dominált a ringben, majd a végső gongszó utáni örömmámortól megrészegülve egyenesen a vesztes Maduna arcába feszítette az izmait.

Maduna edzője, Michael Sediane nehezen viselte tanítványa vereségét, a győztes nem éppen sportszerű viselkedése láttán viszont végleg begurult. A tréner a ringbe ugrott, majd hevesen nekitámadt az ellenfélnek, ott ütötte, ahol érte. A perpatvarnak végül a bírók és a szakmai stáb tagjai vetettek véget.

INSANITY in the ring Sunday in Gauteng, South Africa!

Jeff Magagane (15-5) wins a rematch with Sithembiso Maduna (10-3) via MD-10

Magagane celebrates after the 10th & as Sithembiso’s trainer, Michael Sidane, enters the ring

Words are exchanged & Sidane let’s his hands go…. pic.twitter.com/E3avFsQpuJ

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) May 30, 2022