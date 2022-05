Tűzszünetet kötött a pakisztáni kormány a helyi tálibokkal

Határozatlan időre szóló tűzszünetet kötött a pakisztáni kormány az országban évek óta működő iszlamista fegyveres csoportok ernyőszervezetével, a pakisztáni tálibokkal (TTP) kedden.

A korábbi tárgyalások során kötött tűzszünet május végén járt volna le.

A pakisztáni vezetés és a 2008-ban betiltott, több tucat fegyveres csoportot összefogó TTP között zajló béketárgyalásokon közvetítő szerepe volt a szomszédos Afganisztánban uralkodó táliboknak is. A Pakisztáni Béketudományi Intézet (PIPS) igazgatója és biztonsági elemzője, Amir Rana a német dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy az iszlamista fegyveres csoport a fegyverletétel ellenére továbbra is fenyegetést jelent. A TTP-t az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada is terrorszervezetként tartja számon.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerint azonban a TTP hosszútávú kampányra készül a pakisztáni állam ellen, ezért úgy vélik, az újfent megkötött tűzszünet csupán korlátozott esélyt jelent a siker elérésére és a béke fenntartására nézve.

A TTP már húsz éve aktívan tevékenykedik Pakisztánban, ez idő alatt csaknem 80 ezer ember halálát okozták. Az ernyőszervezetnek nagyjából négyezer fegyveres harcosa tevékenykedik a több mint 2600 kilométer hosszú afgán-pakisztáni határon, a pakisztáni hadsereg azonban rendre visszaszorította a pakisztáni tálibok által indított katonai offenzívákat.

A címlapfotó illusztráció.