Nem fogynak a könnyek: családjaik emlékeznek a texasi mészárlás áldozataira

Az egész világot mélyen megrázta a múlt kedden a texasi Uvalde város általános iskolájában történt mészárlás, amely 21 ártatlan emberéletet követelt. A gyászolók fájdalma leírhatatlan, a családok a közösségi oldalakon is megemlékeztek az elhunyt gyermekekről. A hirado.hu most egy összeállítással emlékezik a halálos áldozatokról. Nehéz könnyek nélkül végigolvasni.

Uziyah Garcia

Uziyah, a lövöldözés legfiatalabb áldozata nyolcéves volt, a kisfiúról a nagyapja emlékezett meg a helyi sajtónak:

„A legkedvesebb fiú volt, akit ismertem. Ezt nem csak azért mondom, mert az unokámról van szó. Rengeteget fociztunk, imádta a játékot, és a tehetsége is megvolt hozzá. Szoros kötelék volt köztünk, nem tudom felfogni, hogy nem jön hozzám többé” – mondta sírva.

REST IN PEACE, UZIYAH GARCIA. The 8-year-old died in the Uvalde elementary school shooting. His grandfather, Manny Renfro, shared this photo of him with AP. “The sweetest little boy that I’ve ever known,” Renfro said. What we know about the victims: https://t.co/mQ8EkzyCGU pic.twitter.com/GptHKF76wo — WFAA (@wfaa) May 25, 2022

Eliahna „Ellie” Garcia

„A mi kilencéves Ellie-nk volt a legboldogabb a világon. Anya és apa szeret téged, soha ne felejtsd ezt el, és kérlek, mindig maradj velünk odabenn a szívünkben” – írta a kislány édesapja a Facebook-oldalán.

„A szívem darabokra tört. Szeretlek kislányom, örökké rád fogok gondolni” – tette hozzá az édesanyja.

The family of Eliahna “Ellie” Garcia is grieving the 10-year-old who lost her life after a gunman stormed inside an elementary school in Uvalde, Texas, and killed 19 children and two teachers. https://t.co/8MZU6Dqz0K — NBC4 Washington (@nbcwashington) May 26, 2022

Jackie Cazares és Annabell Rodriguez unokatestvérek voltak

Nagynénjük a tízéves Jackie-ről és Annabellről azt mondta, a szíve teljesen összetört a gyermekek halálhíre hallatán.

„A két gyönyörű unokahúgomat, Jackie-t és Annabellt túl korán vették el tőlünk. Felfoghatatlan, ami történt, nehéz bármit is mondani” – mondta a nő.

REST IN PEACE: Polly Flores identified her two nieces, 10-year-old Annabell Rodriguez and 10-year-old Jackie Cazares, as students killed in the Texas school shooting. They were in the same class at Robb Elementary, she said. https://t.co/G76tmLYDUN pic.twitter.com/o7kuewLW5c — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 26, 2022

Alithia Ramirez

A tízéves Alithia családja a támadás után a közösségi oldalakon kért segítséget a kislány megtalálásához. Remélték, hogy csupán megsebesült, ezért felkeresték a környék összes kórházát, de Alithia nem volt a betegek között. Később kiderült, hogy a gyerek az iskolai támadásban életét vesztette.

„Fáj a szívem. Repülj magasra, kicsim! Nyugodj békében, Alithia, ok nélkül vették el az életedet” – írta a kislány Facebookon megosztott fényképéhez az édesapa, aki Go Fund Me honlapon keresztül adománygyűjtést szervezett a temetés költségeinek fedezésére.

ALITHIA RAMIREZ, age 10, of Uvalde, Texas, was murdered as a result of America’s relentless gun violence epidemic on May 24, 2022.https://t.co/W6b5lc2s8A pic.twitter.com/dqRgDq2vlg — FacesOfCOVID (@FacesOfCOVID) May 25, 2022

Xavier Lopez

„Tudjuk, hogy Xavier most már Benny nagypapájával van odafenn. A szívünk megszakad” – áll a tízéves kisfiú családjának a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Xavier Lopez, 10. He was a 4th grader at Robb Elementary. His family confirms he died in today’s school shooting. pic.twitter.com/Qp2JatwZ4O — Dillon Collier (@dilloncollier) May 25, 2022

Amerie Jo Garza

A tízéves kislány nagymamája szerint Amerie-t az elsők között lőtte le a támadó akkor, amikor megpróbálta tárcsázni a 911-et.

„Egyszerűen elvehette vagy eltörhette volna a telefonját, de nem, ő lelőtte az unokámat. Amerie egy hős volt, megpróbált segítséget kérni, hogy megmentse a barátait” – mondta a nagymama.

A kislány mindössze két héttel a lövöldözés előtt ünnepelte tizedik születésnapját. Szerettei szerint mindig segítőkész volt és mindennél jobban szerette hároméves öccsét, akit mindig megpuszilt, mielőtt iskolába indult.

Amerie Jo Garza, 10 years old, was one of us. She was BTS ARMY. She was shot & killed trying to call 911 to save her classmates. This little girl is my new hero, and I’ll be lighting a candle for her, her classmates, and her teachers tonight.https://t.co/AIcxy575J3 pic.twitter.com/IT8wMEtRcA — Meike⁷ | borahae arts (@BorahaeArts) May 25, 2022

Tess Marie Mata

„Drága angyalom, annyira szeretünk! Az én szememben nem áldozat vagy, hanem túlélő. Mindig és örökké szeretlek, húgocskám! Szállj magasabbra, mint amiről valaha is álmodoztál” – írta a tízéves kislányról nővére a Twitteren.

This is Tess Marie Mata — one of the victims of the Uvalde massacre. She was a fourth grader. The 19 victims are real people — with families, faces and stories. Not just numbers. pic.twitter.com/gzAeQLiqCE — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) May 25, 2022

Alexandria „Lexi” Rubio

A tízéves Alexandria pár órával a lövöldözés előtt az iskolában oklevelet kapott kiváló tanulmányaiért.

Édesanyja a Facebookon azt írta: „Alexandriát elismerték, kitüntetésben részesült. Mielőtt ez a borzalmas dolog megtörtént, azt mondtuk neki, hogy szeretjük és iskola után érte megyünk. Nem gondoltuk, hogy akkor beszélünk utoljára a kislányunkkal.”

Alexandria “Lexi” Aniyah Rubio, 10. Lexi had received the good citizen award and recognized for All-A honor roll at the award ceremony just yesterday .“We told her we loved her and would pick her up after school. We had no idea this was goodbye,” her mother says. #uvaldevictims pic.twitter.com/6Immyjgjwi — Josh Benson (@WFLAJosh) May 25, 2022

Maite Rodriguez

A tízéves Maite halálát édesanyjának unokatestvére jelentette be, majd adománygyűjtést is elindított a Go Fund Me oldalon a temetés költségeinek fedezésére, amelyhez azt írta: „Az unkatestvérem nevében írok most, aki elvesztette kislányát az értelmetlen lövöldözésben.”

💔 This is Maite Rodriguez. She was killed in the massacre at the Uvalde elementary school earlier this week. Her family has posted a GoFundMe page to help cover her funeral expenses and time away from work in order to grieve. #khou11 MORE: https://t.co/vnvzRBJHIx pic.twitter.com/o2MhjdxB6A — KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 26, 2022

Nevaeh Bravo

A tízéves kislánytól az unokatestvére egy Facebookon közzétett bejegyzésben búcsúzott: „Megtalálták a mi Nevaeh-ünket. Már fent repül az angyalokkal. Nagyon szeretünk Nevaeh hercegnő.”

Let’s take a moment please and remember Nevaeh Bravo, a 4th grader. #OurBlueVoice resonates #WTP_Of_TGCAF pic.twitter.com/81eR5unoxW — DEMOCRACY SOLDIER 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️🇺🇲 🇺🇦🌈🫂 (@DemSoldierJr) May 25, 2022

Rojelio Torres

A tízéves Rojelio családja a tragédia után csaknem 12 órát várt, hogy megtudja, a kisfiú életben van-e.

„Elvesztettem a szívem egy darabját” – mondta édesanyja, miután megtudta, hogy kisfia is az áldozatok között van.

REST IN PEACE ROJELIO TORRES: The mother of 10-year-old Rojelio Torres confirmed to ABC News her son was killed in the shooting. She said her boy was a “very smart and loving child.” https://t.co/G76tmLYDUN pic.twitter.com/4cbbdr4V3I — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 25, 2022

Jose Manuel Flores Jr.

A tízéves Josét a hozzátartozói segítőkész kisfiúnak jellemezték. Nővére, Endrea Flores, aki 9 hónappal fiatalabb nála, azt mondta, hogy a bátyja mindig játszott vele és támogatta őt.

„Jose rendőr akart lenni, amikor felnő, hogy megvédjen másokat” – mondta az apja, Jose Flores Sr.

Eliahna „Elijah” Cruz Torres

A tízéves Eliahna imádta a sportot, softballban jeleskedett, edzője egyenesen kimagasló tehetségnek tartotta.

„Csodálatos fiatal lány volt, annyi lehetőséggel. Nagyon izgult a keddi mérkőzése miatt, mivel azon válogatták volna be az all star csapatba” – mondta Lisa Monjaras, aki arról is tájékoztatta a sajtót, hogy Eliahna emlékére a csapat külön mérkőzést szervezett.

Eliana Elijah Torres

https://t.co/GoMN0qxSbB — C Cruz (@ccruz718) May 28, 2022

Jayce Carmelo Luevanos és Jailah Nicole Silguero unokatestvérek voltak

Mindketten tízévesek voltak. Jailah édesanyja a könnyeivel küszködve beszélt a sajtónak: „Egyikük sem érdemelt ilyen kegyetlen halált. Ezek a gyerekek és tanáraik semmiről sem tehetnek. Nyugodjatok békében, gyönyörű angyalkák, repüljetek a magasba, örökké szeretni fogunk titeket.”

REST IN PEACE 💔 Jayce Carmelo Luevanos and Jailah Nicole Silguero were cousins who attended Robb Elementary School. Both were killed in Tuesday’s shooting. They were 10 years old. https://t.co/eOOe9iRKJ3 #KAKEnews pic.twitter.com/zQ9P9589ik — KAKE News (@KAKEnews) May 25, 2022

Makenna Lee Elrod

A tízéves kislány nagynénje is adománygyűjtést szervezett, hogy a család fedezni tudja a gyermek temetésének költségeit.

„Szavakkal nem lehet kifejezni azt a fájdalmat, amin a húgom és az egész család most keresztülmegy. Kérlek, imádkozzatok a családunkért, és emlékezzetek Makenára! Gyönyörű volt, vicces, okos és csodálatos. Neki volt a legnagyobb szíve a világon, nagyon szerette a családját és a barátait. Mosolya beragyogta a szobát. Szívünkben tovább él, és tudjuk, hogy már Urunkkal és Megváltónkkal van” – írta a Go Fund Me oldalon.

💔 Makenna Lee Elrod was one of the 21 victims of the Uvalde school shooting. Her aunt started a GoFundMe page and described Makenna as beautiful, funny, smart, and amazing. MORE: https://t.co/vnvzRBJHIx pic.twitter.com/eFyTZsNeEb — KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 27, 2022

Layla Salazar

A tizenegy éves Layla Salazar édesapja, Vincent a Facebookon írt bejegyzésben búcsúzott gyermekétől: „Tegnap elvesztettük a szívünket, az egész világunkat. Szeretünk téged, kislányom. Apu sajnálja, hogy nem volt ott, hogy megvédjen, amikor a legnagyobb szükséged volt rá. Annyira szeretünk, repülj magasan kis angyalunk.”

Just when I thought things from yesterday couldn’t get any harder. To learn that you were one of the victims to this senseless act crushes me. I watched you grow up as a kid, you had so much more life to give. I’m so sorry. I will miss you! R.I.P Layla Salazar❤️🙏 pic.twitter.com/vQ0IP4onsH — ツツ (@ChickenParmasia) May 25, 2022

Miranda Mathis

„Édes kis unokatestvérem, nagyon szeretünk téged. Nagyon sajnálom, hogy ez történt veled, kicsim, kérlek, vigyázz a családra odafentről” – írta a Facebookon a tizenegy éves Miranda unokatestvére, Deanna Miller, majd hozzátette, hogy a fia is az iskolában volt a lövöldözés idején, őt később élve megtalálták.

Sweet Miranda Mathis had just turned 11. She loved to do hair & look pretty. She was kind & also had a brother. The word used most often by family & friends is ‘sweet’. Fly high Miranda fly high sweetie 💕 pic.twitter.com/AoW56Gy1Hf — Princess Chanel🇺🇦TeamBrianTylerCohen actblue.com (@LouisV170834) May 28, 2022

Irma Garcia és Eva Meireles

A fegyveres ámokfutásban két tanárnő is meghalt. Eva Mireles (képünkön balra) és Irma Garcia éppen a Lilo és Stitch című rajzfilmet nézte a gyerekekkel az osztályban, amikor dél körül e-mailben értesült róla, hogy fegyveres tartózkodik az iskolában.

A tragédia egyik túlélője, egy negyedikes kislány beszámolója szerint az egyik tanárnő az ajtóhoz sietett, ahol rögtön szembetalálta magát a 18 éves elkövetővel. A férfi lelőtte a tanárnőt, majd tüzet nyitott az egész osztályra.

Uvalde teachers Eva Mireles, a bilingual special education teacher, and Irma Garcia, a mother-of-four, died trying to save students from gun violence. They were forced to stand up to a gunman because GOP Senators have refused to stand up to the gun lobby. https://t.co/S9c5UgF1lK pic.twitter.com/xlEf3o7sBf — Text ACT to 644-33 (@shannonrwatts) May 25, 2022

A négygyermekes 44 éves Irma Garcia 23 éve tanított az iskolában, ahol 2019-ben az év tanárnőjének jelölték. Az iskolai lövöldözést túlélő egyik negyedik osztályos diák szerint Garcia és a másik elhunyt tanárnő, a szintén 44 éves Eva Mireles minden erejével megpróbálta megóvni a gyerekeket.

Garcia Férje, Joe Antonio két nappal felesége halála után szívrohamban hunyt el. A családja a feelsége elvesztése miatti gyásznak tulajdonította a halálát.

Eva Mirelest az elsők közt nevezték meg az áldozatok közül. Az iskola honlapján olvasható életrajzában támogató, szórakoztató tanárnőként jellmezték. Mireles egy rendőrtiszt felesége volt, akivel egy lányt nevelt.

Címlapfotó: Az áldozatok nevével ellátott keresztek a texasi uvaldei Robb Általános Iskolánál (MTI/AP/Jae C. Hong)