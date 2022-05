Megérkezett Kijevbe az Egyesült Államok új ukrajnai nagykövete

Brink hétfőn a Twitteren közzétett üzenetben jelentette be, hogy az Egyesült Államok kijevi nagykövetségén tartózkodik. A diplomáciai feladatokat ellátó politikus hozzátette: megtiszteltetés számára, hogy csatlakozhat a csapathoz, amely Ukrajnában teljesít feladatot. Megjegyezte, hogy felkereste az ukrán külügyminisztériumot, hogy átadja megbízólevelét. „Elsődleges prioritásunk, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni magát” – írta.

Az Egyesült Államok utolsó ukrajnai nagykövete Marie Jovanovics volt, akit Donald Trump akkori amerikai elnök 2019-ben menesztett pozíciójából. Jovanovics később kulcsszereplővé vált Trump első alkotmányos felelősségrevonási eljárása (impeachement) során. Az Ukrajna elleni orosz háború kezdete előtt az Egyesült Államok kijevi nagykövetségét Kristina Kvien ügyvivő vezette.

Brinket – akit Biden áprilisban jelölt a posztra – az amerikai törvényhozás egyhangú szavazással erősítette meg pozíciójában. Az amerikai külügyminisztérium karrierdiplomatája 2019-ben, még Trump elnöksége idején lett nagykövet Pozsonyban. Ezt megelőzően – 2015 és 2018 között – a külügyi tárca európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. 2014 és 2015 között pedig Taskentben volt diplomata.

Our first priority to is help Ukraine defend itself. On this Memorial Day, I paid my respects to those who have died defending their country, presented my credentials at @MFA_Ukraine, and began discussions on how we can support Ukraine. pic.twitter.com/pigubv0StF

