Ismét megrendezik az őrületes sajtgurító versenyt Angliában

A rendhagyó versenyt 1826 óta minden évben megrendezik. A középnyugat-angliai Gloucester külvárosában az idén többezer nézőre számítanak, akik az óránként akár 110 kilométeres sebességet elérő sajt után özönlő versenyzőknek szurkolnak majd.

A rendhagyó extrém sportot rendszeresen érik kritikák veszélyessége miatt, sérülés nélkül ugyanis kevéssé teljesíthető a feladat. Az emberek sokkal inkább lezuhannak, mintsem lefutnak a sajt után, a futamban résztvevők tömegei pedig – noha komikusabbá is teszik a látványt – növelik a balesetveszélyt. Ennek orvoslása érdekében 2013-ban műsajtokkal indították el a versenyt, remélve, hogy így kevesebb veszélynek lesznek kitéve versenyzők és szurkolók egyaránt.

Champion cheese chaser Chris Anderson broke the all-time record for most wheels of cheese won in the annual cheese rolling race in Gloucestershire, England.

Despite taking home the Double Gloucester cheese 22 times, Anderson claims he only likes cheddar. https://t.co/vyIU0932a0 pic.twitter.com/HvIoKYLSxQ

— ABC News (@ABC) May 30, 2018