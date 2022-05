Irán több városában tüntettek egy épületomlás miatt

Irán több városában tüntettek kormányellenes jelszavakat skandálva hétfő éjszaka az ország délnyugati részén múlt héten történt, halálos áldozatokat követelő épületomlás miatt.

A hatóság szerint a tízemeletes abadáni épület május 23-i összeomlásakor meghaltak száma kedden 34-re emelkedett, 37-en sérültek meg. A mentők folytatják az áldozatok felkutatását a törmelékek között.

A Metropol nevű épület összeomlása a hatóság szerint korrupció és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása számlájára írható, eddig 13 embert tartóztattak le az építési szabályok megsértése miatt.

#43YearsOfMisery#Khuzestan, SW #Iran—footage shows citizens continuing the rescue operation in #Metropol while the government pursues to end the mission and destroy the building, burying live and dead trapped people and eliminating evidence of corruption.pic.twitter.com/XOboQz5Bl0 — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) May 31, 2022

A tüntetők azonban a kormány hanyagságát és a rendszer korruptságát tartják felelősnek. Egy Twitteren közzétett felvételen hallható, amint azt skandálják: Halál Hameneire!, utalva az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjére, Ali Hamenei ajatollahra. A felvétel helyszínéül Teherán egy déli kerületét, Názi Ábádot adták meg.

Az iszlám köztársaságban a Hamenei-ellenes jelszavakat nem tűri a rendszer – teszi hozzá a Reuters hírügynökség.

Más felvételeken motorkerékpáros rohamrendőrök járőröznek a kerületben, láthatóan azért, hogy megzavarják vagy megfélemlítsék a tüntetőket – írja a Reuters.

A dél-iráni Busehr kikötővárosban a halál a diktátorra jelszó is hallható volt, szintén Hameneire utalva.

Crowd shouts down SupremeLdr’s emissary as death toll from #Iran #Metropol building collapse climbs to 31. Protesters said to attack stateTV platform set up to cover what was billed as solemn occasion of mourning #Abadan #Tehran https://t.co/WD3yJBqQzU pic.twitter.com/HUFuEeohqf — bne IntelliNews (@bneintellinews) May 31, 2022

„Hazudnak. Nem Amerika az ellenség, Itt az ellenség” – kiabálták a kormányellenes tüntetések elterjedt szlogenjét

A házomlással kapcsolatban a hivatalos iráni média leginkább vallásos gyászról és temetési szertartásokról tudósított. Abadán kormányzója az állami televízió műsorában arra figyelmeztette az embereket, hogy csak a hivatalos médiát kövessék és kerüljék a közösségi oldalakon terjedő pletykákat.