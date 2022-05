Folytatódik az EU-csúcs: Orbán Viktor az olasz miniszterelnökkel egyeztetett

Gyors egyeztetés Mario Draghi olasz miniszterelnökkel – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs második napján.

Mint ismert a kétnapos EU-csúcs első napján az olajembargó került a tárgyalások középpontjába. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi média felületén a tárgyalások befejeztével bejelentette, sikeresen megvédte a rezsicsökkentést. Egy olyan megállapodást hoztak tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat vezetéken keresztül kapják, továbbra is a régi feltételekkel folytathatják a gazdálkodást.

Kedden pedig az egyik legfontosabb téma az élelmiszerválság, hiszen Oroszország és Ukrajna is a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik. Ukrajnában pedig háború dúl, és nem lehet tudni, hogy be lehet-e takarítani a termést, vagy egyáltalán lehetett-e vetni. Ráadásul súlyosbítja a helyzetet, hogy az orosz hajók lényegében blokád alá vették az ukrán kikötőket, és nem engedik kihajózni a gabonaszállítmányokat, aminek következtében 24 millió tonna búza és kukorica vesztegel ukrán kikötőkben. Ez pedig az egekbe löki a világpiaci árakat, és éhínséggel fenyeget a szegényebb országokban – számolt be róla Baraczka Eszter, a közmédia brüsszeli tudósítója az uniós csúcsról.

