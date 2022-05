Brüsszelből jelentjük: Magyarországra nem lesz érvényes az olajembargó

Az Európai Bizottság elnöke sikernek nevezte a megállapodást, ami szerinte az orosz kőolaj európai exportját 90 százalékkal fogja csökkenteni Európában. Ursula von der Leyen azt mondta: a fennmaradó 10 százalékra Magyarország mellett Szlovákiának és Csehországnak is elemi szüksége van, ezért mentesültek a megállapodás alól – számoltak be róla az M1 Híradójába. Baraczka Eszter, a közmédia brüsszeli tudósítója elmondta, hogy amit hétfőn az EU-s vezetők elértek egy politikai megállapodás, a részletek kidolgozása csak most kezdődik meg. A lényeg azonban az, hogy Magyarországra nem lesz érvényes az olajembargó.

Baraczka Eszter azt is elmondta, hogy a mai napon az élelmiszerválságról és az egekbe szökő energiaárakról lesz szó a kétnapos EU-s csúcson.