A VMSZ folytatni kívánja a közös munkát az újraválasztott szerb köztársasági elnökkel

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke arra számít, hogy pártja a következő öt évben is folytatni tudja a megkezdett munkát Aleksandar Vucic újraválasztott köztársasági elnökkel, aki kedden tette le hivatali esküjét.

A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió kedd reggeli műsorában beszélt arról, hogy az utóbbi tíz évben kiépített jó partnerkapcsolatnak a Vajdasági Magyar Szövetség is haszonélvezője volt. „Ez az együttműködés a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen, partnerkeresésen, és a közös ügy szolgálatán alapult. A közös ügy pedig ennek az országnak az ügye, amelyiknek mi is polgárai vagyunk, emellett pedig a mi identitásunk megőrzésének az ügye. Ebben, azt gondolom, hogy az elmúlt években is előrehaladtunk, és jó eredményeket sikerült elérnünk” – húzta alá Pásztor István.

Mint mondta, jó döntés volt a VMSZ részéről, hogy a választáson Aleksandar Vucicot támogatta, mert azok, akik a hivatalban lévő elnök kihívói voltak április 3-án, az elmúlt két hónapban eltűntek a közéletből, ami a politikus szerint azt bizonyítja, hogy nem voltak alkalmas jelöltek. Hozzátette: a szerb elnök kiállása az Oroszország elleni embargó bevezetése ellen a gázszállítás biztosítása érdekében is azt bizonyította, hogy jó döntést hozott az, aki támogatta Aleksandar Vucicot.

Pásztor István emlékeztetett arra, hogy már két hónap telt el az előrehozott parlamenti választások óta, a számos megismételt voksolás és beadott óvás miatt azonban az országos választási bizottság még nem közölte a végleges eredményeket, ezért a parlament sem tudott megalakulni, és a kormányalakítás is késik. A VMSZ elnöke szeretné, ha ez a folyamat felgyorsulna, mert amíg nincs végleges eredménye a választásnak, addig “nem indulnak el azok az alkotmányos és törvényes határidők, amelyeken belül a különböző lépéseket meg kell tenni”, vagyis a hivatalos és végleges eredmény közlését követő 30 napon belül kell megalakulni a parlamentnek, a kormánynak pedig a törvényhozás alakuló ülését követő 90 napon belül.

Pásztor István arra számít, hogy a VMSZ az utóbbi évekhez hasonlóan a kormánykoalíció része lesz, és államtitkári szinten tud részt venni a kormány munkájában.