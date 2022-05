A sörhöz túl fiatal, de a fegyverhez nem - lövés okozza a legtöbb fiatal halálát Amerikában

Mint az már ismert, múlt kedden legalább tizenkilenc diák és két tanár életét vesztette egy iskolai lövöldözésben a Texas állambeli Uvalde városában, a Robb Általános Iskolában.

Az elkövető, a 18 éves Salvador Ramos golyóálló mellényben, kézifegyverrel és sorozatlövő gépkarabéllyal felfegyverezve lépett be az iskola épületébe és válogatás nélkül lőni kezdett. A merénylő legalább tizenkilenc diákot és két tanárt ölt meg, mielőtt az egyik helyszínre érkező rendőr végzett vele. A halálos áldozatokon túl tizenheten szereztek nem életveszélyes sebesüléseket. A tragédia idején második, harmadik és negyedik osztályos tanulók voltak az intézményben.

A támadó – aki a mészárlás előtt nagymamáját is megtámadta – tűzharcba keveredett a rendőrökkel, és két egyenruhást megsebesített.

Az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb iskolai lövöldözése csaknem egy évtizede történt, amikor fegyveresek megöltek húsz gyereket és hat felnőttet a Connecticut állambeli Newtownban található Sandy Hook Általános Iskolában.

A mostani eset volt Texas állam történetének legsúlyosabb iskolai lövöldözése, amely négy évvel azután történt, hogy egy fegyveres tíz embert megölt a houstoni Santa Fe középiskolában.

A CNN információi szerint Salvador Ramos legális tulajdonosa volt két AR–15-ös gépkarabélynak. A 18. születésnapja után nem sokkal, május 17-én vásárolt egy puskát, másnap pedig 375 hozzá tartozó lőszert. Két nappal később, 20-án még egy fegyvert vásárolt, négy nap múlva pedig megölt tizenkilenc gyereket és két felnőttet.

Az ügy ismét felszította az amerikai fegyvertartás körüli társadalmi vitát. Joe Biden elnök kijelentette: itt az ideje fellépni az amerikai fegyverlobbi ellen.

A számok mindent elmondanak. A fegyverek lett a vezető halálozási ok 2020-ban a gyermekek és tizenévesek körében, több fiatal halálát okozta fegyver az Egyesült Államokban, mint autóbaleset, kábítószer-túladagolás vagy a rák.

Mint a CNN írja, több mint 4300-an haltak meg abban az évben lőfegyverrel kapcsolatos sérülésekben, ami 29 százalékos növekedés 2019-hez képest – derül ki a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban közzétett kutatási anyagából.

– mondta a kutatás egyik társszerzője, Jason Goldstick, a Michigani Egyetem kutató docense.

Felvetődik a kérdés: egyáltalán miért vásárolhat egy 18 éves fiatal AR–15-ös gépkarabélyt, miközben az alkohol vásárlásához még túl fiatalnak minősül?

A fegyvertartási törvényeken tavaly lazítottak Texas államban, és a 18. életév betöltésére csökkentették a fegyvertartási engedély korhatárát. A puskák megvásárlását és tartását illetően a texasi törvények a szövetségi törvényeket tükrözik. 18 éves kor felett már lehet fegyvert vásárolni egy egyszerű háttérellenőrzés után.

Kalifornia államban 2019-ben 21 éves korra emelték a puskák vagy sörétes puskák vásárlásának a korhatárát, a fellebbviteli bíróság azonban május 11-én alkotmányellenesnek ítélte ezt az intézkedést. A Fox News közlése szerint a fellebbviteli bíróság álláspontját azzal támasztotta alá, hogy az Egyesült Államok nem létezne a forradalmi hadseregben harcoló és magukat feláldozó fiatal felnőttek hősiessége nélkül, az alkotmány pedig továbbra is védi azt a jogot, amely lehetővé tette az áldozatukat, a fiatal felnőttek fegyvertartáshoz és fegyverviseléshez való jogát. Az üggyel kapcsolatban a közbiztonság növelése érdekében a bíróság fenntartotta azt a rendelkezést, amely előírja, hogy a 21 év alatti, nem katonai vagy rendvédelmi szolgálatban lévő felnőttek által vásárolt puskák és sörétes puskák esetében szükséges előzetesen kiváltott vadászengedély.

Texasban és más államokban is egyre több törvényhozó kéri, hogy 18-ról 21-re emeljék a gépkarabély vásárlásához szükséges alsó korhatárt.

Az Egyesült Államokban a fegyvertartáshoz és fegyverviseléshez való jogot az alkotmány második kiegészítése védi, mely szerint 18 éves kortól lehet gépfegyvert és sörétes puskát vásárolni, míg kézifegyvert és önvédelmi fegyvereket 21 éves kortól lehet legálisan vásárolni. Ez alól kivételt képeznek azok a személyek, akik több mint egy évet ültek börtönben, menekülnek a törvény elől, illegális szerhasználók, mentális problémákkal küzdők, a fegyveres erők szolgálatából elbocsátott személyek, családon belüli erőszakkal vádolt személyek, valamint a nem amerikai állampolgárok.

Az Egyesült Államok szövetségi jogszabályai nem írnak elő külön engedélyt a fegyvertartáshoz – egyes államok alkalmazhatnak korlátozásokat, például bizonyos típusú lőfegyverekre. Ezzel szemben Európában csak engedéllyel rendelkező fegyvertulajdonosok szerezhetnek, birtokolhatnak vagy adhatnak át jogszerűen lőfegyvert vagy lőszert.

A texasi fegyvervásárlási és tartási törvények az államok között is a legengedékenyebbek közé tartoznak.

A törvények eltérnek a kereskedőkre nézve, akik csak 21 éven felülieknek adhatnak el fegyvert, ez alól azonban kivételt képeznek a puskák vagy sörétes puskák, melyeket már 18 éven felülieknek is árulhatnak. A vásárlónak egy rövid háttér ellenőrzésen és személyazonosításon kell csupán átesnie, és már a kezében is tarthatja a halálos fegyvert. Texas államban továbbá nincs állami lőfegyver-nyilvántartás.

Tavaly tovább lazították a törvényeket. 2021 szeptemberéig a fegyverviseléshez engedély kellett Texasban, azonban életbe lépett egy törvény, ami felmentette a texasiakat az engedély kötelezettsége alól, tehát a texasi lakosok nyilvános helyen is hordhatnak fegyvert engedély vagy képzés nélkül. A lazítás előtt a lakosok csak engedéllyel és egy képzés után hordhattak kézifegyvert a nyilvános helyeken. Andrew Karwoski a fegyveres erőszak-megelőzési szervezetének szakpolitikai szakértője az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a nyilvános fegyverviselés nehezebbé teszi a bűnüldöző szervek munkáját. Ha a hatóságok látnak egy személyt lőfegyverrel az oldalán, nem tehetnek semmit, amíg az illető nem cselekszik illegális módon.

A Politico statisztikái szerint míg az Egyesült Államokban száz főre átlagosan 120,5 fegyver jut, addig ez az európai országokban jóval alacsonyabb, Németországban és Franciaországban száz főre még 20 fegyver sem jut, Magyarországon pedig átlagosan csupán 10,5 fegyver jut száz főre.

More guns than people: No other country sees as many firearms in the hands of civilians as the US.

The ratio is over 120 firearms per 100 people.

Here, we compare global gun violence and laws — by the numbers: https://t.co/46ak1pomIE pic.twitter.com/i48MDPtdcv

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 25, 2022