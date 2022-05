Világrekord: 103 éves néni ugrott ejtőernyővel

„Csodálatosan szép volt odafönn” – mesélte az ugrást rögzítő svéd SVT televíziónak Larsson. Ugrásának a Guinness Rekordok képviselője is tanúja volt.

A Mjölbyben élő nő arról is beszámolt, hogy jó érzés volt lassan ereszkedni lefelé, annak ellenére is, hogy már elég gyengén lát. Hozzátette: nem izgult túlságosan, mivel 2019-ben már egyszer részt vett egy tandemugrásban. „Mindig leérek” – tréfálkozott.

103 years old, Rut Larsson 🇸🇪 oldest parachuter in 🌎 #Guinness Record. A record she has dreamt of since the age of 90. Dreams & goals do not end at retirement age! Whether in wheelchair or with parachute. #Women #ageism https://t.co/o4lUqOWx7R

— Sia Spiliopoulou Åkermark (@SiaAkermark) May 29, 2022