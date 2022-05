Több, mint százan vesztették életüket Csádban aranyásók összecsapásaiban

A harcokra május 23-án került sor a líbiai határ közelében, miután két ember vitája elmérgesedett – mondta el Daoud Yaya Brahim csádi védelmi miniszter. Az összecsapásokban mauritániaiak és líbiaiak vettek részt.

A tárcavezető számos katonával együtt a helyszínre sietett a tragédia után.

Around 100 people have died in clashes between gold miners in northern Chad, Defence Minister General Daoud Yaya Brahim said on Monday. Violence broke out on May 23 at Kouri Bougoudi near the Libyan border, sparked by a “mundane dispute between two… https://t.co/C8o0L0EEeA

