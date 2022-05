Nőtt az ítéletidő okozta halálos áldozatok száma Brazília északkeleti részén

Paulo Camara elmondta, hogy 100 millió realt (7,7 milliárd forint) kaptak a károk enyhítésére.

A múlt héten kezdődött ítéletidő nyomán 56 embert még mindig keresnek, csaknem négyezren kényszerültek otthonaik elhagyására, az állam székhelye, Recife környékén pedig 14 körzetben vészhelyzetet hirdettek.

🇧🇷 Baby is rescued by local population in #Pernambuco. https://t.co/ViqETG7BEZ

— VOZES SILENCIADAS (@VSilenciadasBr) May 28, 2022