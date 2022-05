Nem sikerült megmenteni a Szajnába tévedt kardszárnyú delfint

Egy szombati mentőakció kudarcba fulladt, szakértők pedig megállapították, hogy a gyilkos bálnaként is ismert tengeri emlős folyóba tévedt példánya előrehaladott stádiumú mukormikózisban, más néven feketegomba-fertőzésben szenved, amely ismert az észak-amerikai cetfélék körében, de még nem fordult elő Európában.

A négyméteres hím orkát május 16-án látták először a Szajna torkolatánál Le Havre kikötő és a normandiai Honfleur város között, majd 60 kilométert felfelé úszott a folyón, elérve Yainville városát, és megközelítve Rouent.

Hazai és külföldi tudósokkal, köztük tengeriemlős-szakértőkkel konzultálva a helyi hatóságok szombaton még kísérletet tettek arra, hogy delfinhangot kibocsátó eszközök, köztük egy drón segítségével visszacsalogassák az állatot a tengerbe.

I hope this lost orca stuck in La Seine river in France will find his way back to the ocean very soon. 🙏🙏🙏 https://t.co/E1a0Aa78zK

