Leesett az álluk és sírva tapsoltak a magyaroknak a brit tehetségkutatóban

Az Attraction nevű árnyékszínház társulat 2013-ban indult el a Britain’s Got Talent tehetségkutatóban. A Szűcs Zoltán vezette csapat produkcióival olyannyira lenyűgözte mind a zsűrit, mind a közönséget, hogy meg is nyerték az évadot.

Kilenc év elteltével, 2022-ben Szűcs Zoltán fia, Szűcs Martin vezetésével ismét az árnyékszínházi társulat produkcióját láthatta a brit közönség. A társulat az Attraction Juniors nevet viseli. Az apuka a csapat közösségi oldalán is leírta, hogy mennyire büszke gyerekeire Marcira és Lizára és a tehetséges csapat többi tagjára is.

A Metro beszámolója szerint a zsűrit elöntötték a nosztalgikus érzések, Simon Cowellt egyenesen lenyűgözte a produkció: „Az Attraction Juniors… ez csodálatos.” Amanda Holden pedig a meghatottságtól szinte szóhoz sem jutott.

A társulatot vezető Szűcs Martin elmesélte, hogy édesapja is jelent volt a válogatón, és a színfalak mögött szurkolt a csapatnak. Martin így folytatta: „Az Attraction Juniorst édesapám hozta létre, ő lépett fel itt az Attractionnel még 2013-ban.”

