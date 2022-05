Erzsébet királynő uralkodásának platina évfordulójára készül Nagy-Britannia

Az Egyesült Királyságban valamint a Brit Nemzetközösség államaiban a héten ünneplik II. Erzsébet királynő trónra kerülésének hetvenedik, platina évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozat csütörtökön kezdődik és négy napon át tart.

Zajlanak az előkészületek II. Erzsébet trónra lépése 70. évfordulójának megünneplésére

Erzsébet királynő személyesen vett részt London legújabb metróvonalának avatásán. A vonalat róla nevezték el Elisabeth line-nak, és így a brit főváros keleti és nyugati részét összekötő vonal lesz a legmaradandóbb és legnagyszabásúbb emléke a királynő hetvenedik uralkodási évét jelentő, úgy nevezett platinajubileumnak. De koránt sem az egyetlen.

Bár minden brit pénzen II. Erzsébet arcmását látjuk, a jubileumra különleges emlékpénzeket is kiadtak. A brit királyi pénzverde 1,3 millió darab 50 pennys érmét bocsátott ki. Egy magángyűjtő kérésére a pénzverde minden idők legnagyobb és legértékesebb pénzérméjének veretését is vállalta.

A 70 millió forint értékű mestermű egyik oldalán a királynő látható lóháton, míg az érme túloldalán a királynő monogramja olvasható.

Az anyaország mellett a brit nemzetközösség tagállamaiban is izgatottan készülnek a jubileum megünneplésére.

Ausztráliában kiállítással emlékeznek meg Erzsébet uralkodásáról. A kiállításon egy nem mindennapi, tízezer darabot számláló érmekollekció is megtekinthető, melyből csaknem 2500-on a királynő szerepel.

„Ha ezt a felvétel látja Őfelsége, bizakodom, hogy a jubileum alkalmából csodálatos ünnepségben van része, és hogy még nagyon sokáig lesz országunk uralkodója” – mondja a kiállítás tulajdonosa.

A kanadai Ottawában pedig corgi kutyás találkozót szerveztek a hetvenedik évforduló alkalmából, miután ez Erzsébet királynő kedvenc kutyafajtája, mindig tartott közülük néhányat a palotában is.

Egy rózsaszínben pompázó új rózsafajtát is a platina évforduló alkalmából nemesítettek, és a Chelsea virágkiállításon mutatták be a királynő jelenlétében, természetesen a virágot is a királynőről nevezték el.

A platinajubileumi ünnepségsorozat június 2-val veszi kezdetét, ezen a napon a királyi gárda – több mint 1400 katona, 400 zenész és 200 lovas – hivatalos tiszteletadással üdvözli a 70 éve uralkodó Erzsébet királynőt.