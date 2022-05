Élelmiszerválság Európában: Üres polcok, mennyiségi korlátozás, elszálló árak

Nemcsak az energiahiány, hanem az élelmiszerhiány is gondot okozhat a következő hónapokban Európában. Sőt, többfelé már most üresek a polcok, vagy mennyiségi korlátozást vezettek be például az étolaj, a cukor vagy a WC-papír vásárlásánál. Az árak közben szárnyalnak. És ez ennél csak rosszabb lesz, ha folytatódik a háború – hangzott el az M1 Híradójában.

Élelmiszerhiányt is hozhat az ukrajnai háború Európában Ukrajna a világ egyik legnagyobb búza-, kukorica- és napraforgóolaj-exportőre, de a háború és az oroszok által blokád alatt tartott kikötők veszélyeztetik a világ élelmiszerellátását. „Normális esetben ez a raktár itt most üres lenne, készülve az új betakarításra. De ebben a helyzetben ez lehetetlen. A raktár még mindig 60 százalékban tele van napraforgóval, a termést pedig nem lehet eladni” – mondta egy ukrán férfi, aki kétezer hektáron gazdálkodik és 30 alkalmazottat foglalkoztat. „Az ukrajnai háború és az Oroszországgal szemben folytatott szankciós politika súlyos következményekkel jár az európai országokban, jelentős életszínvonal esést okoz az embereknek” – számolt be hétvégi összeállításában a Magyar Nemzet is. A lap szerint az észak-afrikai és közel-keleti államok lakosságának élelmiszer-ellátása nagyban függ az orosz és az ukrán gabonától. De ugyanez igaz Nyugat-Európára is, ahol a háború szintén nagyon hamar éreztette hatását. A Magyar Nemzet példaként említi Olaszországot, ahol az élelmiszer- és energiaárak a rekord, 6,8 százalékos infláció felé sodorják a gazdaságot, ami a legmagasabb szint az euró bevezetése óta. „Számos áremelkedés tapasztalható. Nem csak a zöldség-gyümölcs piacról van szó, hanem mindenhol. Ezt vesszük észre, amikor ellenőrizzük a kiadásainkat” – panaszolta egy helyi lakos. De nem jobb a helyzet Bosznia-Hercegovinában sem. Az emberek az infláció rekordszintje miatt kritizálják a hatóságokat. Portugáliában az éhezés ellen indult kampány a héten. A vasárnapig tartó kezdeményezés mottója: „Légy a következő, aki segíti a következőt.” Az akcióban közel negyvenezren vesznek részt és azt akarják elérni, hogy az emelkedő árak miatt a portugálok sok olyan családot támogassanak, akik nap mint nap élelmiszerhiánnyal küzdenek. „Ez egy nagyon fontos szolgáltatás, és sok rászorulónak segít. Nagyon értékes a közösség számára” – jelentette ki egy önkéntes. A Magyar Nemzet arról is ír, hogy Spanyolországban egy hónap alatt az étolaj ára több mint a duplájára emelkedett. Harmincöt százalékkal drágult a margarin, húsz százalékkal az olívaolaj, de tíz–húsz százalék közötti áremelkedés történt minden olyan élelmiszer esetében is, amely tartalmaz valamilyen növényi zsiradékot. Franciaországban pedig több lap is arról számolt be: az emberek még áprilisban pánikvásárlásba kezdtek, aminek az lett a vége, hogy számos termék elfogyott a boltok polcairól, többek között az étolaj is, mivel Franciaországba két nagy exportőrtől érkezik napraforgóolaj, ez pedig nem más, mint az egymással február vége óta háborúban álló Oroszország és Ukrajna. A Magyar Nemzet arról is beszámolt: Nagy-Britanniában hasonló helyzet alakult ki május közepére, ahol a kormány szabályozta a naponta vásárolható étolaj mennyiségét.