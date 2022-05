Az orosz csapatok behatoltak Szeverodonyeck külterületére

Két civil meghalt, egy másik megsebesült, miközben az orosz csapatok előrenyomultak a város délkeleti és északkeleti területeinek peremén – írta Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő applikáción.

„Az oroszok Szjevjerodonyeck közepe felé nyomulnak. A harcok folytatódnak, a helyzet nagyon nehéz” – tette hozzá.

„Az épületek mintegy 90 százaléka megsérült. A város lakásállományának több mint kétharmada teljesen megsemmisült. Nincs távközlés” – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy televíziós beszédben. Hangoztatta, Szjevjerodonyeck elfoglalása alapvető feladat az orosz erők számára. Az ukránok mindent megtesznek, hogy ezt az előretörést feltartóztassák.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy a Luhanszkot és Donyecket is magában foglaló ipari régió, a Donyec-medence felszabadítása Moszkva számára feltétlen prioritás.

A térségbeli ukrán erők arról számoltak be, hogy vasárnap egész nap védekezésben voltak. Az orosz hadsereg 46 települést lőtt a donyecki és luhanszki térségben, legalább három civilt megöltek, kettőt megsebesítettek, illetve 62 polgári épületet romboltak le vagy rongáltak meg.

Az orosz erők nagyszabású támadásra készülnek Szlovjanszk körül, az ukrán védelmi erők bázisán a keleti partvidéken a donyec-medencei régióban – közölte hétfőn az ukrán vezérkar.

Az orosz hadsereg miközben felkészült Szlovjanszk megtámadására újabb egységeket vetett be az orosz ellenőrzés alatt álló, mintegy 50 kilométerre északra fekvő Izjumból, valamint a nemrég elfoglalt Liman kisvárosból – derült ki a vezérkar napi helyzetjelentéséből.

Szlovjanszk és a tőle délre fekvő Kramatorszk a Donyec-medence legnagyobb, még Kijev ellenőrzése alatt álló városi területe.

A vezérkar emellett közölte, hogy Izjumtól északra egy század KA–52-es harci helikoptert is telepítettek.

