Egy ősi maja város romjait találták meg a régészek Mexikóban. Egy ipari park építése közben bukkantak a palotákkal és piramisokkal teli város maradványaira. Azt mondják, 1200–1400 évvel ezelőtt nagyjából négyezer lakója lehetett – hangzott el az M1 Híradójában.

Maja várost fedeztek fel egy építési területen Mexikóban

Paloták, piramisok, piacterekkel – ezek a valaha pezsgő nagyváros, Xiol emlékei. Véletlenül találtak rá a régészek erre a páratlan kincsre a mexikói Mérida város közelében a Yucatán-félszigeten. A területen egy ipari parkot szeretnének építeni, de mielőtt ez elkezdődne, a szabályok szerint régészek, történészek vizsgálták át a területet.

„Azt hiszem négyezer ember élhetett itt a társadalom minden rétegéből. Nagy város lehetett, voltak itt papok, írnokok, akik ezekben a nagy épületekben élhettek és voltak itt egyszerű emberek is, ők kisebb házakban laktak” – mondta Carlos Peraza az ásatás vezetője, hozzátéve,

találtak még vázákat és különböző munkaeszközöket is, amelyekkel az ősi maják az épületeiket építették, illetve a köveket csiszolták.

Az agyagtányérok szinte teljesen sértetlenül kerültek elő, pedig időszámításunk szerint körülbelül 600 és 900 között használhatták őket. A régészek azt mondják, még ők maguk is meglepődtek azon, milyen jó állapotban kerültek elő ezek a tárgyak.

A területen a tengeri élővilág nyomait is megtalálták, ami a történészek szerint arra utal, hogy a településen élők a földművelésen alapuló táplálékukat kiegészítettek a közeli tengerből kifogott halakkal is. A város mellett egy temetőt is találtak. A leletekből megállapították, hogy áldozati ajándékokkal és személyes tárgyakkal együtt temették el a holtakat.

A tervezett ipari parkot mindenképpen megépítik.

A terület tulajdonosai azt ígérték, megőriznek mindent amit feltártak. Ez azért is lenne fontos, mert Mexikóban a városok gyors növekedése miatt sok régészeti lelőhely tönkremegy.

A maja civilizáció Mexikó délkeleti részén, Guatemala, Belizé valamint Honduras és El Salvador nyugati felében alakult ki időszámításunk előtt 2000 környékén és időszámításunk szerint 950 körül érte el csúcspontját. Mire a spanyol hódítók megérkeztek a térségbe a maja civilizáció már hanyatlóban volt.

