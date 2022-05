Továbbra is aggódik a nyugat-kínai hszincsiangi helyzet miatt az Egyesült Államok

A washingtoni diplomácia irányítója közleményében úgy vélekedett, hogy Michelle Bachelet látogatásának körülményei nem tették lehetővé az emberi jogi helyzet teljes és független értékelését.

Kifejtette: „nyugtalanítják azok a jelentések, amelyek szerint a Hszincsiangban élő embereket figyelmeztették, hogy ne panaszkodjanak, és ne beszéljenek nyíltan a régióban uralkodó állapotokról”.

A kínai régió régóta a civileket célzó véres támadások színhelye, amelyeket a hatóságok szerint szeparatisták és iszlamisták, illetve a régió fő etnikai csoportja, az ujgurok követtek el.

A nyugat-kínai Hszincsiang tartomány néhány éve drákói felügyelet alatt áll – írta jelentésében az AFP francia hírügynökség.

Nyugati tanulmányokban azzal vádolják Pekinget, hogy több mint egymillió ujgurt és más muszlim etnikai csoportok tagjait internálták átnevelő táborokba, sőt kényszermunkát vagy kényszersterilizációt is alkalmaznak. Az Egyesült Államok népirtásról beszél.

“In #Xinjiang , I have raised questions & concerns on counter terrorism & de-radicalisation measures, their application & impact on the rights of #Uyghurs & other Muslim minorities.”

Kína elítélte az elfogult jelentéseket, és szakképzési központokról beszélt, amelyek célja a foglalkoztatás fejlesztése és a szélsőségesség felszámolása.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa Hszincsiangban, a régió fővárosában, Ürümcsiben tett látogatást, és elmondta, hogy meglátogatott egy börtönt Kasgár városában, ahol többek között foglyokat is látott, és a hozzáférést meglehetősen nyitottnak, meglehetősen átláthatónak minősítette.

A hszincsiangi kormány, mint mondta, biztosította őt arról, hogy a szakképzési központok hálózatát felszámolták. Michelle Bachelet elmondta, hogy meglátogatta az egyik korábbi központot.

“To those who have sent me appeals – I have heard you. Your advocacy matters.” –@mbachelet at end of #China visit.

“My visit was an opportunity to raise specific situations & issues of concern with the Gov. I will continue to follow up”

👉https://t.co/ysuYVocY7V pic.twitter.com/o3J6KUSVsw

