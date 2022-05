Több nő tüntetett jogaiért az afgán fővárosban

A szélsőséges iszlamista tálibok tavaly augusztusi hatalomra kerülésük óta fokozatosan felszámolták a nők által az elmúlt 20 évben, az előző rezsim bukása (1996-2001) óta kivívott szabadságjogokat.

Az oktatás az én jogom! A tüntetők, akik közül sokan fátylat viseltek, az oktatási minisztérium előtt összegyűlve skandáltak ezeket a jelszavakat.

Néhány száz métert vonultak, mielőtt civil ruhás tálibok megállították őket, akik azért jöttek, hogy feloszlassák a tüntetést – jegyezte meg az AFP tudósítója.

„Nyilatkozatot akartunk felolvasni, de a tálibok nem engedték” – mondta az egyik résztvevő, Zsolia Párszi az AFP-nek a menet után.

„Elvették néhány lány mobiltelefonját, és megakadályozták, hogy fényképeket vagy videókat készítsünk a tüntetésünkről” – tette hozzá.

A hatalomba való visszatérésük óta a tálibok számos, a civil társadalmat érintő korlátozást vezettek, amelyek közül soknak az a célja, hogy a nőket alárendeljék az iszlámról vallott szélsőséges nézeteiknek.

Kizárták a nőket a közfoglalkoztatásból, korlátozták utazási jogukat, és megtiltották a lányoknak, hogy középiskolába járjanak.

A legutóbbi korlátozás május elején történt, amikor a kormány rendeletet adott ki, amelyet Hibatullah Ahundzada, a hatalomra került tálib mozgalom legfőbb vezetője is jóváhagyott, és amely kötelezővé tette a nők számára az arcot teljesen elfedő fátyol nyilvános viselését.

Brave women & girls demonstrate in #Kabul now! Although #Taliban arrested & tortured them before, they still walk out to complain Taliban’s behavior & cruelty. https://t.co/90ZSb8Wekg

— Massoud Hossaini (@Massoud151) May 29, 2022