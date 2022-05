Kamera rögzítette, ahogy a kislány a medve felé szalad, az anyuka először nem is vette észre

A legtöbb ember ha meglát egy medvét, az ellenkező irányba kezd futni, azonban a kis Juniper Martin nem így tett.

A TikTok-ra feltöltött videóban az látható, ahogy Juniper hátsó udvaruk teraszán sétálgat, miközben anyja mit sem sejtve, közömbösen annyit mond neki: „Juniper, gyere vissza!”. Ekkor Samantháak még fogalma sincs, hogy egy kis fekete medve falatozik törött madáretetőjükből a kertjükben, mindössze néhány méterre lányától.

Miután észreveszi a bocsot, a kétéves azonnal elkezd felé szaladni. „Ez egy medve!” – sikoltozta örömében. Juniper édesanyja már kevésbé örült a találkozásnak, amikor rájött, miért lelkendezett ennyire kislánya. Samanthának egyből eszébe jutott, hogy a medvemama is valahol a közelben lehet.

„Ó basszus!” – mondta rémülten, majd megragadta kislányát, é visszarohant vele a házba, ahol magukra zárta az ajtót.

