Trump nem szigorítana a fegyvertartási szabályokon, inkább az iskolákat tenné biztonságossá

A volt amerikai elnök szerint az iskolai lövöldözéseket nem a fegyvertartási szabályok szigorításával, hanem az intézmények biztonságának megerősítésével lehet megelőzni, ezeket az intézkedéseket azonban a demokraták akadályozzák. Donald Trump az országos fegyverszövetség (NRA) konferenciáján megismételte még hivatali idején tett, a tanárok felfegyverzésére irányuló felhívását is.

Biztonságos iskolákat kellene építenünk a saját gyermekeinknek, a saját országunkban ahelyett, hogy a világ többi részét felépítenénk – mondta Donald Trump volt amerikai elnök pénteken, az amerikai Nemzeti Fegyverszövetség (National Rifle Association – NRA) Houstonban tartott éves kongresszusán. Az eseményt néhány száz kilométerre tartották Uvale városától, a hét elején 19 gyermek és két tanár halálát követelő texasi iskolai mészárlás helyszínétől.

A The Guardian és a BBC beszámolói szerint a vendégelőadóként felszólaló exelnök nehezményezte, hogy az Egyesült Államok kongresszusa újabb gigasegélyt, legutóbb 40 milliárd dollárt küldött a háborúban álló Ukrajnának, miközben a saját iskoláit sem képes biztonságban tartani. A tudósítások szerint Trump emellett kijelentette, hogy a texasi iskolai mészárlás egy újabb érv a fegyverlobbi, illetve a polgári fegyvertartás mellett.

„A gonosz létezése a világunkban nem ok arra, hogy lefegyverezzük a törvénytisztelő polgárokat. A gonosz létezése az egyik legjobb ok arra, hogy felfegyverezzük a törvénytisztelő polgárokat”– fogalmazott.

Trump a rendezvényen elutasította, hogy a laza fegyvertartási szabályok jelentenék a fő problémát, ehelyett az iskolák biztonsági eszköztárának fejlesztésére és a mentális egészséggel kapcsolatos általános megközelítés átértékelésére szólított fel beszédében. Mint mondta, minden iskolaépületnek csupán egyetlen belépési ponttal, erős külső kerítéssel, fémdetektorokkal és megerősített osztálytermi ajtókkal kellene rendelkeznie, és minden intézményben szolgálatban kellene állnia egy rendőrnek vagy fegyveres biztonsági őrnek.

A Robb általános iskola bejárata a texasi Uvalde-ban a tragédia napján, május 25-én. A mészárlásban 19 diák és két tanár halt meg, a tizennyolc éves elkövetőt a kiérkező rendőrök lelőtték (Fotó: EPA/AARON M. SPRECHER)

A körzeti biztonsági rendeletnek megfelelően Uvalde iskoláiban egyébként már a 2019-20-as tanévben számos biztonsági intézkedést bevezettek, a fegyveres azonban ezeket kikerülve, egy kitámasztott hátsó ajtón keresztül jutott be az épületbe – veti közbe a The Guardian. A lap szerint a volt republikánus elnök kitért arra is, hogy a szükséges biztonsági intézkedések bevezetését a demokraták akadályozzák, akiket azzal is megvádolt, hogy megpróbálnak politikai hasznot húzni a tragédiából, valamint démonizálják a fegyvertulajdonosokat.

„Minden alkalommal, amikor egy zavart vagy demens alak szörnyű bűncselekményt követ el a társadalmunkban, egyesek bizarr módon saját szélsőséges politikai programjuk előmozdítására használják fel a tragédiát” – jelentette ki a politikus.

Trump nem először szólalt fel a civilek fegyvertartása mellett: az NRA rendezvényén gyakorlatilag megismételte még hivatali idején, a 17 halálos áldozatot követelő 2018-as floridai, parklandi lövöldözés után tett, a tanárok felfegyverzésére irányuló felhívását.

Mint arról beszámoltunk, a szerdai texasi lövöldözésben 19 gyermek és két tanár vesztette életét, valamint legalább 17-en megsérültek, amikor az Uvalde városában található Robb Általános Iskolában lövöldözni kezdett egy 18 éves fiatal. A támadás feltételezett elkövetője Salvador Ramos, aki korábban a közösségi oldalán pózolt a fegyvereivel. Szemtanúk szerint a kiérkező rendőrök csak 40 perccel azután hatoltak be az épületbe, hogy a helyszínen többen sürgették őket, vessenek véget az ámokfutó vérengzésének.

Sajtóértesülések szerint Joe Biden amerikai elnök vasárnap a helyszínre utazik, hogy találkozzon az áldozatok hozzátartozóival.

Címlapfotó: EPA/STEVE POPE