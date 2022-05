Havannában tiltakoztak a júniusi AÁSZ-csúcsra meg nem hívott országok

Kuba, Venezuela és Bolívia vezetői határozottan visszautasították Washington döntését. Nicaragua elnöke, Daniel Ortega videón jelentkezett be a konferenciára Managuából.

„Energikusan visszautasítjuk azt a birodalmi elképzelést, amely megpróbálja kirekeszteni Amerika népeit” – fogalmazott Nicolás Maduro venezuelai elnök. Luis Arce, Bolívia elnöke kijelentette: ha barátok közötti találkozót akarnak szervezni, hát csak tegyék, de nem nevezhetik az Amerikai Államok csúcstalálkozójának.

A júniusra tervezett AÁSZ-csúcstalálkozó házigazdája, az Egyesült Államok június 6-10. között Los Angelesben ad otthont a csúcstalálkozónak, de Washington csak olyan állam- és kormányfőket kívánt meghívni, akik szerinte tiszteletben tartják a demokratikus értékrendet, ennek megfelelően végül nem hívták meg sem Venezuelát, sem Nicaraguát.

A találkozó fő koordinátora szerint a Fehér Ház dönt arról, hogy végül meghívja-e Kubát, de hangsúlyozta, hogy a kubai civil szervezetek aktivistáit már meghívták az eseményre.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök ezen a héten kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem vesz részt az eseményen, még akkor sem, ha végül meghívnák.

Eleven #ALBA leaders in Havana , including those from the original three nations: #Cuba, #Venezuela and #Bolivia pic.twitter.com/zIxMttPqo3

— tim anderson (@timand2037) May 28, 2022