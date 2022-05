Ezeken a Pool-drukkereken nem fog múlni a siker: miután törölték a repülőjáratot, motorcsónakkal keltek át a csatornán

Egy törölt repülőjárat miatt motorcsónakkal kelt át a La Manche csatornán néhány Liverpool-drukker, hogy a BL-döntő elejére odaérjen Párizsba – írja a m4sport.hu.

A Liverpool Echo beszámolója szerint a Jersey-ben élő Paddy O’Toole fiának liverpooli barátai maradtak párizsi repülőjárat nélkül, Jersey-be viszont el tudtak jutni, ahol segítséget kértek Paddytől. Paddy egy haverjától kölcsön tudott kérni egy 12 személyes motorcsónakot, amivel átkeltek a csatornán és eljutottak a franciaországi Saint-Malóba. Onnan vonattal mentek tovább Rennes-be, majd Párizsba.

Boss way to get to Paris @LFC pic.twitter.com/1YKGFRelDx

— Paddy OToole (@morefootie) May 27, 2022