Ritkán fordul elő, hogy a Nyugat ennyire durván félreértékelje egy gazdaság globális jelentőségét. Jacques Sapir francia közgazdász, az orosz gazdaság elismert szakértője, aki a moszkvai és a párizsi közgazdasági iskolában tanít, nemrég kifejtette, hogy az ukrajnai háború „ráébresztett minket, hogy az orosz gazdaság lényegesen fontosabb, mint gondolnánk” – írja Arnaud Bertrand, a New York-i Tablet folyóirat elemzője.

A geopolitikai kommentátor Amerika az oroszellenes szankciók valódi áldozata? című cikkében emlékeztet azokra az állításokra, hogy Oroszország gazdasága többé-kevésbé jelentéktelen, csupán egy kis, nem túl impozáns európai országnak felel meg. „Putyin, akinek a gazdasága akkora, mint Olaszországé” – így emlegette az oroszokat Lindsey Graham szenátor 2014-ben a Krím inváziója után, egy ügyesen megnyert pókerjátszmához hasonlítva a krími háborút. Az Európában, a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában egyre növekvő orosz diplomáciai és geopolitikai befolyással kapcsolatban a The Economist 2019-ben azt kérdezte: „Hogyan érte el mindezt egy Spanyolország méretű gazdasággal rendelkező ország?”

