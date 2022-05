Texasi mészárlás: bírálatok kereszttüzébe került a rendőrség

Bírálatok kereszttüzébe került a texasi rendőrség, mert az áldozatok hozzátartozói szerint túl hosszú ideig tartott, míg beavatkozott az uvaldei iskolai lövöldözésnél, amelynek során egy 18 éves támadó 19 diákkal és két tanárral végzett kedden – írta az AFP francia hírügynökség.

Egy videófelvétel és számos tanúvallomás szerint a szülők „egy örökkévalóságig” várakoztak az iskola előtt a rendőri beavatkozásra, miközben odabent a gyilkos elbarikádozta magát egy osztályteremben, és válogatás nélkül gyilkolta a diákokat – mutatott rá az AFP pénteken.

Victor Escalon, a texasi közbiztonsági minisztérium szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: körülbelül egy óra telt el a támadó érkezésétől addig, hogy a rendőrök, kiértek, behatoltak és végeztek a lövöldözővel.

Escalon a rendőrséget ért bírálatokra reagálva elmondta:

egyelőre sok a bizonytalanság az ügyben, és időbe telik, míg tisztázzák ezeket.

Hozzátette: a korábbi hírekkel ellentétben az elkövető nem találkozott rendőrökkel a támadás előtt.

A lövöldöző – mielőtt belépett volna az ajtón – először az épületre nyitott tüzet – folytatta Escalon. Megjegyezte: innentől négy perc telt el, míg az első helyi egység megjelent az iskolánál. Lövéseket hallottak, rájuk lőttek, ezért fedezékbe vonultak – magyarázta.

Ekkor már a szülők is elkezdtek megérkezni a Robb általános iskolához. A közösségi médiában megjelent egyik felvételen aggódó és dühös szülőket látni, akik követelik, hogy a rendőrség hatoljon be az épületbe. A videón az is látszik, hogy egy rendőrtiszt meglök egy nőt az iskola előtt.

Egy 72 éves lelkész, Daniel Myers elmondta: feleségével érkezett az épülethez körülbelül harminc perccel azután, hogy a támadó belépett. Kiemelte: egy szülő be akart menni az épületbe, arra hivatkozva, hogy szolgált a katonaságnál. Csak egy pisztolyt kért a hatóságoktól.

Escalon rámutatott:

a helyi rendőrök eközben sem tétlenkedtek, hanem a tanárok és a diákok evakuálásán dolgoztak. Később megérkeztek a kommandósok, és lelőtték a gyilkost.

Adriana Reyes, a támadó anyja az ABC amerikai tévécsatornának azt mondta: fia „nem volt szörnyeteg”, de időnként előtört belőle az agresszió. Két diák, aki ismerte az elkövetőt, azt mondta: a 18 éves fiút cikizték az iskolában, a gimnáziumban pedig már ő is zaklatóvá vált.

A támadó félautomata karabéllyal huszonegy emberrel végzett, és tizenhetet megsebesített, köztük három rendőrt. A tragédia megrázta Uvalde lakóit és az egész országot. A 16 ezer lakosú város félúton fekszik San Antonio és a mexikói határ között. Többségében spanyolajkúak lakják.

Az Egyesült Államokban időről időre előfordulnak iskolai lövöldözések, amelyek miatt rendre napirendre kerül a fegyvertartás szabályozásának kérdése, de miután ez az Egyesült Államokban a fegyvertartás az alkotmányban rögzített alapjog, ezért ez rendkívül nehézkes.