Erős földrengést jelentettek a szigetországból

A kelet-indonéziai Maluku tartományból 6,5-ös, a kelet-timori Lospalos partjainál 6,4-es erősségű földmozgást jelentett az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC).

Az indonéziai rengés epicentruma Malukutól 85 kilométerre délnyugatra, a felszíntől 104 kilométerre a tenger alatt volt, a Lospalosnál mért földmozgásé pedig mintegy 29 kilométerre délkeletre Lospalostól, a felszíntől 10 kilométeres mélységben volt – tette hozzá az intézet.

The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia is working intensively on ground in response to the earthquake that happened in Sulawesi. Meanwhile, Bali remains safe as it is 980 KM away from Palu. https://t.co/TgrDoZFdmg pic.twitter.com/c315zElnKF

— Wonderful Indonesia (@wonderfulid) September 29, 2018