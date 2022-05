Tizenegy csecsemő meghalt egy szenegáli kórháztűzben

Tűz ütött ki szerda este a szenegáli főváros, Dakar melletti Tivaouane kórházának újszülöttosztályán, 11 csecsemő meghalt, hármat a lángok közül mentettek ki – közölte a település polgármestere, Demba Diop.

A tájékoztatás szerint a tüzet rövidzárlat okozta. Macky Sall szenegáli elnök a Twitteren megrendülését fejezte ki, és részvétét nyilvánította az érintett családoknak.

Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion.

— Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022