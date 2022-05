Putyin: Oroszország már nem szorul importra az uniós államokból

„Igen, természetesen az importhelyettesítés terén nem történt meg minden a korábbi években. Lehetetlen mindent megtenni. Az élet gyorsabb, mint az adminisztratív döntések meghozatala. De nincs miért aggódni: a legszükségesebb dolgokat megtettük a szuverenitásunkat biztosító kulcsfontosságú területeken” – mondta az orosz államfő.

Hozzátette, hogy Oroszország tovább fog haladni ebbe az irányba, de nem kizárólag importhelyettesítéssel akar foglalkozni, amely „nem csodaszer, hanem egyszerűen fejlődni fog”.

„Más vagyonának ellopása soha nem vezet jóra, különösen azok számára nem, akik ilyen tisztességtelen dolgot tesznek” – mondta az elnök, az orosz kintlévőségek nyugati országok által történt befagyasztását kommentálva.

Úgy vélekedett, egyre több ország fog arra törekedni, hogy önálló politikát folytasson, nem félve a gazdasági büntetőintézkedésektől. „Ez nemcsak Oroszországról és még csak nem is Kínáról szól, hanem a világ számos más országáról. Egyre több olyan ország van a világon, amely önálló politikát akar és fog folytatni” – kommentálta az elnök a nyugati országok szankciós politikáját.

President Putin:

– It’s impossible to cut off Russia from hi-tech in West

– Theft of assets by West will lead to no good

– We will continue import substitution, but it is not a panacea pic.twitter.com/e3kuxNMQgu

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 26, 2022