Macronnak több botrányos ügybe keveredett minisztere is lesz

Az új kormány egyik legvitatottabb tagja a belügyminiszter, Gérald Darmanin, aki megtarthatja posztját a Place Beauvau-n. A konzervatív Republikánus Párt korábbi tagja 2017-től kezdve államháztartási miniszter volt, majd 2020 júliusában vette át a belügyminiszteri tárcát. A keményvonalas álláspontjairól ismert Darmanint két nő is megvádolta szexuális zaklatással, de a bíróság végül egyik esetet sem találta megalapozottnak.

Bruno Le Maire pénzügyi és gazdasági miniszter szintén megtartotta mandátumát, megfigyelők szerint ő lesz a miniszterelnök legfőbb támasza. Le Maire 2017 óta a francia kormány egyik meghatározó tagja, korábban (2009 és 2012 között) Nicolas Sarkozy konzervatív elnöksége idején élelmezésügyi, mezőgazdasági és halászati miniszter volt.

Talán a legnehezebb dolga az új külügyminiszternek, a republikánus párti Catherine Colonnának lesz. A 66 éves korzikai származású jogász – aki Jacques Chirac néhai elnök szóvivője is volt – csupán a második nő a francia külügyi tárca élén. Colonna korábban Franciaország állandó képviselője volt az ENSZ tudományos, kulturális és oktatási szervezeténél, az UNESCO-nál, 2019 óta pedig hazája londoni nagyköveteként szolgált. Feladatát nehezíti, hogy rendeznie kell Franciaország megromlott viszonyát egykori gyarmatával, Malival, továbbá határozott fellépést várnak tőle Moszkvával szemben, az Oroszország ukrajnai megszállása kapcsán kialakult feszült diplomáciai helyzetben.

